NOTICIA RELACIONADA: Copa Argentina:

Villa Dálmine se mide esta noche frente a UAI Urquiza por la primera ronda ENCUENTRO Nº 7: Jugaron 6 partidos, con 3 triunfos para Villa Dálmine, 1 para la UAI y 2 empates. Villa Dálmine marcó 8 goles, mientras que UAI Urquiza convirtió 7. COMO LOCAL VILLA DALMINE: jugaron 3 veces, con una victoria para cada equipo y un empate. Villa Dálmine convirtió 3 goles, en tanto que la UAI señaló 4. COMO LOCAL UAI URQUIZA: Jugaron 3 partidos, con 2 victorias de Villa Dálmine (5 goles) y un empate sin goles. UAI Urquiza no ganó (3 goles). APOSTILLAS: Villa Dálmine lleva 5 encuentros sin perder frente a la UAI Urquiza con 3 triunfos y 2 empates. GOLEADORES VILLA DALMINE (8): José Manuel Cáspary (2), Leandro Serapio (1), Diego Bertollo (1), Renso Pérez (1), Diego Grecco (1), Damián Salvatierra (1) y Facundo Gómez (1). GOLEADORES UAI URQUIZA (7): Gustavo Romero (2), Jorge Coria (2), Mariano Romero (1), Federico Quintana (1) y Cristian Fernández (1). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO ENCUENTRO Fue el sábado 1º de Marzo de 2014, por la 26º fecha de la Primera B Metropolitana 2013/14: UAI URQUIZA 1 - VILLA DALMINE 2 UAI URQUIZA (1): Matías Cano; Juan Pablo Presentado, Gastón Silva, Cristian González, Darío Duete; Maximiliano Ferreira, Marcelo González, Leonardo Céliz, Isaac Suárez; Cristian Fernández, Sergio Rodriguez. DT: Cristian Aldirico. SUPLENTES: Ignacio Pietrobono, Sergio Ibáñez, Jorge Coria, Eloy Colombano, Javier Monzón, Ezequiel Vidal y Sergio Valenti. VILLA DÁLMINE (2): Agustín Gómez; Juan Ferreira, Facundo Gómez, Juan Celaya, Gustavo Mbombaj; Horacio Falcón, Dalmiro Gaeto; Raúl Pérez; Víctor Gómez, Damián Salvatierra y Nazareno Solís. DT: Sergio Rondina. SUPLENTES: Pedro Fernández, Franco Buscaglia, Diego Grecco, Jonathan Figueira, Lucas Ferreiro, Juan Manuel Ferreyra y Nicolás Parodi. GOLES: PT 32m Cristian Fernández (U) y 42m Damián Salvatierra -penal- (VD). ST 6m Facundo Gómez (VD). CAMBIOS: PT Ferreyra por Salvatierra (VD). ST Colombano por Presentado (U); Monzón por C. Fernández (U); Grecco por Raúl Pérez (VD), Figueira por Solis (VD) y Valenti por M. González (U). CANCHA: UAI Urquiza. ÁRBITRO: Eduardo Gutiérrez.



El Historial:

Villa Dálmine Vs. UAI Urquiza

Por Gustavo Belsué

