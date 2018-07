Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del martes, 17/jul/2018. Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del martes, 17/jul/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Nacionales e Internacionales: Breves: Noticias de Actualidad Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Noticias de Actualidad







TRUMP Y PUTIN: Los presidentes de Estados Unidos y Rusia prometieron ayer reiniciar las complejas relaciones entre las mayores potencias nucleares del mundo.- ¿LLEGA AL 4%?: El INDEC difundirá hoy los datos de la inflación de junio.- LA UCR Y LAS RETENCIONES: El gobernador Gerardo Morales consideró pidió parar la baja de retenciones a la soja.- EL DÓLAR CERRÓ EN $28: Previo a un nuevo "supermartes" el dólar subió cinco centavos.- MBAPPE, EN LA RURAL: Un toro Angus, bautizado "Mbappé" y con 920 kilos de peso, fue el primer animal en ingresar a la 132° Exposición Rural.- ¿LLEGA AL 4%? El INDEC difundirá hoy los datos de la inflación de junio, que podría ubicarse cerca del 4% a raíz del impacto de la devaluación en el precio de los alimentos, más aumentos en las naftas y el transporte. Por la tarde, el organismo tiene previsto dar a conocer el Indice de Precios al Consumidor (IPC) de cobertura nacional, el Indice del Costo de la Construcción y el Sistema de Indices de Precios Mayoristas (SIPM), todos correspondientes al mes pasado. Según las últimas estadísticas oficiales, la inflación de mayo de este año fue del 2,1% y acumuló 11,9% en los primeros cinco meses del año. LA UCR Y LAS RETENCIONES El gobernador jujeño, Gerardo Morales, consideró que "mientras dure la crisis habría que parar la baja de retenciones a la soja y revisar un poco ese tema". El mandatario por la UCR indicó que el tema se está "discutiendo al interior" del radicalismo y también de la coalición Cambiemos. En tanto, el dirigente radical Ricardo Alfonsín aseguró que son "cada vez más grandes" las diferencias entre un sector del partido y quienes apoyan la decisiones del gobierno nacional. "Desde siempre hay una diferencia muy grande y son cada vez más marcadas. Algunos creyeron que lo mejor que podía hacer el partido era callarse la boca como si todas las decisiones que se toman fueran del radicalismo", manifestó Alfonsín. EL DÓLAR CERRÓ EN $28 Previo a un nuevo "supermartes" en el que el Banco Central enfrentará un vencimiento de Lebac por $ 529.320 millones, el dólar subió cinco centavos este lunes a $ 28 en bancos y agencias de la city porteña. El billete acompañó la tendencia del Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), donde la divisa avanzó 15 centavos a $ 27,21 en otra rueda en la que el BCRA subastó los u$s 100 millones provenientes del acuerdo Stand By con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sucedió en medio de la expectativa porque hoy martes el Banco Central deberá hacer frente a un "test" en la city porteña al concretar la licitación de Lebac con un importante vencimiento, que según analistas no será renovado en su totalidad. MBAPPE, EN LA RURAL Un toro Angus, bautizado "Mbappé" y con 920 kilos de peso, fue el primer animal en ingresar este lunes a la 132° Exposición Rural de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, que abrirá sus puertas este miércoles. "En este año de pasión mundialista queremos honrar a la figura de la selección campeona del mundo (Francia) Kylian Mbappé, haciendo foco en el esfuerzo, el sacrificio, la dedicación y el trabajo que es llegar hasta Palermo y participar de este gran evento ganadero", sostuvo el presidente de Curacó, Luciano Trappa. Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, anticipó: "Vamos a tener muy buena presencia de animales, actividades en pista y espectáculos para todas las familias que nos visitan desde todos los rincones del país". TRUMP Y PUTIN Los presidentes Donald Trump (Estados Unidos) y Vladimir Putin (Rusia) prometieron ayer reiniciar las complejas relaciones entre las mayores potencias nucleares del mundo en su primera cumbre celebrada en Helsinki, donde Trump se negó a condenar la supuesta injerencia rusa en las elecciones de su país. Ambos mandatarios salieron de su reunión expresando su deseo de cooperar en los desafíos globales, después de conversaciones sobre una serie de temas que incluyó desde Siria, Ucrania y China hasta la imposición de aranceles y el tamaño de sus arsenales nucleares.



Breves: Noticias de Actualidad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: