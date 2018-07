Breves Deportivas

MOTO GP; MÁRQUEZ OTRA VEZ: El español Marc Márquez (Honda) se impuso en el Gran Premio de Alemania del Moto GP.- SAMPAOLI, OUT OFICIALMENTE: La AFA hizo oficial la desvinculación del entrenador Jorge Sampaoli.- BOCA; PRIMEROS AMISTOSOS: Boca Juniors jugó ayer dos amistosos frente al Miami United.- RIVER, EN PENALES: Se despidió de su pretemporada en Estados Unidos con un partido amistoso frente a Independiente Medellín de Colombia.- NOLE GANÓ WIMBLEDON: El serbio Novak Djokovic certificó su regreso a la elite del tenis mundial al conquistar el título de Wimbledon.- GANÓ PELLA; PERDIÓ MAYER: El tenista bahiense Guido Pella comenzó con victoria su participación mientras Mayer fue eliminado en su debut.- SAMPAOLI, OUT OFICIALMENTE La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hizo oficial la desvinculación del entrenador Jorge Sampaoli de la Selección, tal como había trascendido el sábado. En un escueto comunicado, el máximo ente del fútbol nacional anunció que fue una decisión "de mutuo acuerdo". Asimismo, confirmó también el alejamiento del preparador físico Jorge Desio y del analista de videos Matías Manna. BOCA: PRIMEROS AMISTOSOS Boca Juniors jugó ayer dos amistosos frente al Miami United, en los que empató en uno y goleó en otro, con destacadas actuaciones de Darío Benedetto y Mauro Zárate. El primer equipo que dispuso Guillermo Barros Schelotto formó con: Agustín Rossi; Julio Buffarini, Paolo Goltz, Lisandro Magallán, Leonardo Balerdi; Fernando Gago, Julián Chicco, Edwin Cardona; Carlos Tevez; Sebastián Villa y Ramón Ábila. En el segundo encuentro, Boca goleó por 7 a 2 a otro combinado del Miami United con tres tantos de Benedetto, dos de Zárate, uno de Carlos Izquierdoz y otro de Cristian Espinoza, de penal. RIVER, EN PENALES River Plate se despidió de su pretemporada en Estados Unidos con un partido amistoso frente a Independiente Medellín de Colombia. Tras igualar sin goles en el tiempo reglamentario, el Millonario se impuso 4-3 en definición por penales. En los dos amistosos previos, River había mostrado un buen funcionamiento y cosechó resultados positivos: venció 1-0 al Saprissa de Costa Rica y luego goleó por 4-1 a Millonarios de Colombia. NOLE GANÓ WIMBLEDON El serbio Novak Djokovic certificó su regreso a la elite del tenis mundial al conquistar el título de Wimbledon, el tercer Grand Slam del año, al superar 6-2, 6-2 y 7-6 al sudafricano Kevin Anderson. De esta manera, "Nole" consiguió su cuarto título en el césped del All England Lawn Tennis and Croquet Club, sumó su 13er major y regresó al Top Ten del ranking mundial (ocupa el 10º puesto desde ayer). GANÓ PELLA; PERDIÓ MAYER El tenista bahiense Guido Pella comenzó con victoria su participación en el ATP 250 de Umag (Croacia): sobre polvo de ladrillo venció 1-6, 6-3 y 6-3 al japonés Taro Daniel. En cambio, el correntino Leonardo Mayer fue eliminado en su debut en el ATP 250 de Bastad (Suecia), también sobre polvo de ladrillo, al perder 3-6, 6-3 y 6-4 con el italiano Matteo Berrettini. MOTO GP: MÁRQUEZ OTRA VEZ El español Marc Márquez (Honda) se impuso en el Gran Premio de Alemania del Moto GP y, de esta manera, cosechó su quinta victoria de la temporada para afirmarse como líder del campeonato con 165 puntos. El podio de esta prueba lo completaron el italiano Valentino Rossi (Yamaha) y el español Maverick Viñales (Yamaha), quienes son sus inmediatos perseguidores en el campeonato con 119 y 109 puntos, respectivamente.



Breves Deportivas

