La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 18/jul/2018 Docentes advierten que el inicio de clases depende de la reunión paritaria del 23







Ahora los maestros exigen un 30% por ciento de aumento más cláusula gatillo para clausurar la negociación. Los sindicatos docentes de la provincia de Buenos Aires, que la semana pasada suspendieron los anuncios de medidas de fuerza ante la convocatoria al diálogo dispuesta por el Gobierno tras una orden judicial, indicaron que de todas maneras el reinicio del ciclo lectivo tras las vacaciones de invierno depende de lo que ocurra en la reunión dispuesta para el próximo 23 de julio. "De no haber una oferta superadora que atienda las demandas, no comenzarán las clases luego del receso escolar; según lo mandatado por los docentes", explicaron en conferencia de prensa luego del fallo de la justicia laboral que intimó al ejecutivo bonaerense a llamar a paritarias de forma urgente. "A 84 días, la Justicia tuvo que intervenir para que convoquen a paritarias. Todos los sindicatos que conformamos el FUDB tenemos votadas medidas de no inicio para después del receso escolar de invierno. Esto queda supeditado a lo que ocurra el 23", detalló Roberto Baradel, titular de SUTEBA. Con una inflación que, según las estimaciones oficiales, rondará los 30 puntos, María Eugenia Vidal ya no tiene margen para plantear una actualización con un techo del 15% como vino haciendo hasta ahora, y los docentes han llevado sus exigencias hasta un 30 por ciento más cláusula gatillo debido al aumento sostenido de las inflación durante el primer semestre del año. "Seguimos reclamando, también, por los Equipos de Orientación Escolar, las Escuelas Técnicas, los Centros de Formación Profesional, la falta de nombramiento de cargos, el Boleto Estudiantil, SAE e Infraestructura; entre tantas otras problemáticas que está atravesando la Educación Pública", enfatizó Baradel. Por su parte, la titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mitre Petrocini, denunció que "hay una preocupación muy grande porque se han registrado hostigamientos e inicio de sumarios por parte del personal jerárquico, ante indicaciones de sus superiores, hacia docentes que llevaron adelante acciones gremiales totalmente legítimas". A su vez, remarcó: "Los docentes estamos viviendo con salarios de diciembre de 2017 y los adelantos que definió unilateralmente el Gobierno, no conforman salario y se cobran por única vez. Basta que cualquier docente vea su recibo de sueldo para comprobar que no fueron incluidos en el medio aguinaldo de junio".

Docentes advierten que el inicio de clases depende de la reunión paritaria del 23

