Fue sancionada en abril. Habilita a vender "en todo o en parte" el lugar, y no contemplaría las necesidades productivas del Delta bonaerense. Esta semana desalojarían a una arenera. El 16 de julio ingresó a la Municipalidad de Escobar un escrito redactado por los integrantes del Consejo Local Asesor de la Estación Experimental Agropecuaria Delta del Paraná – INTA. Son varias instituciones que forman el entramado productivo, económico, social y académico de las islas del Delta, y solicitan la derogación de la ordenanza sancionada en abril. "Habiendo leído el texto de la Ordenanza en cuestión, advertimos que modifica sustancialmente el carácter de Puerto de Escobar, al no prever, explícitamente, la realización en el mismo de operaciones de carga y descarga de la producción forestal y ganadera propia de islas, el aprovisionamiento de comestibles, herramientas, maquinarias y todo otro insumo para la producción y la vida en islas", dice el escrito, que más adelante señala: "Advertimos un desentendimiento del Municipio en relación con el Puerto la producción y la vida isleña, que se acentúa cuando la Ordenanza en cuestión deja en manos de un desconocido proponente la facultad de determinar las operaciones que se podrán realizar en el Puerto, y que según el Art. 3, en el mismo ámbito físico se superpondrán el movimiento de pasajeros y mercaderías, contraviniendo toda norma mínima de protección de la seguridad y organización portuaria". POSTOR MAS AMIGO "Cualquier situación que pase en un distrito que tenga vínculo con el Delta –dijo a La Auténtica Defensa Sergio Schincariol, presidente del Consejo de Productores- en cierta medida termina repercutiendo en los demás, porque el devenir interno del Delta no se rige por los límites geográficos de los municipios, y esta situación también preocupa a los productores de Campana y Zárate (…) Desde el puerto de Escobar salen embarcaciones que reparten comestibles a Escobar, Campana, San Fernando y Tigre, por ejemplo, hay que considerar que la propia ruta que llega hasta el puerto está destruida y que el mismo puerto en sí tiene un considerable abandono por parte del municipio posiblemente para desalentar cualquier actividad y generar la sensación de que el lugar está subexplotado. Pero en la realidad, tiene mucho potencial: en el lugar hubo dos aserraderos trabajando, además de la arenera que están por desalojar esta semana más allá de que hay un expediente judicial en marcha. El fondo de la cuestión es que está ordenanza esconde la intención de anular el vínculo entre el Delta y el continente por parte de funcionarios que no comprenden la realidad del Delta ni les interesa. En el medio, en la década del 80, como sucedió en otros puertos del Paraná la Provincia sede la administración del puerto a la municipalidad quien puede concesionar el uso. Pero nunca expropiar o vender el patrimonio del Estado. (…) Ahora, con esta nueva ordenanza, se dispone que se venda al mejor postor o al postor más amigo, digamos…". Por su parte, Carlos López, integrante del Consejo Local Asesor del INTA, comentó: "Huele mal esto, porque las tierras se transfirieron al Municipio de Escobar como puerto, para sacar los productos que se elaboraban en el Delta, sea lo que fuera y hasta ahora se operó en ese sentido (…) Es más, todo el tablaestacado de hormigón en Escobar se hizo con una máquina que la cedió un vecino del Delta. Mirá hasta qué punto los isleños han participado en el sostenimiento de ese puerto. Inclusive hasta hace poco por ahí de descargaba hacienda criada en la isla. Como sea: para la producción isleña bonaerense el puerto de Escobar es fundamental, y acá se está proponiendo una venta para darle al lugar un destino más turístico que productivo. No estamos en contra del turismo, pero los productores necesitamos seguir teniendo nuestro lugar. Quieren usar la dársena para fondear embarcaciones deportivas, lo que va a impedir maniobrar con cualquier barco de carga dentro del puerto (...) El Consejo de Productores presentó un amparo para detener la votación de la ordenanza, y ahora desde el Consejo Local de Asesores del INTA presentamos la nota al Intendente Sujarchuk".

Al Puerto de Escobar se accede por la Ruta Provincial Nº 25. Tiene una dársena de 172 metros de largo por 45 de ancho.



Regionales:

Isleños piden la derogación de la ordenanza que habilita la venta del Puerto de Escobar

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: