"APORTANTES TRUCHOS": Teresa García amplió su denuncia contra María Eugenia Vidal por las presuntas afiliaciones y aportes falsos al PRO.- LEBACS: 75% RENOVADAS: El Banco Central recortó la tasa de Lebac a 46,5 % y renovó alrededor del 75%.- EL DÓLAR SUBIÓ 17 CENTAVOS: atento al nuevo megavencimiento de Lebac, el dólar subió a $ 28,17.- CGT REPUDIA AL FMI: prepara los detalles de una conferencia de prensa que realizará este viernes.- "DICTADURA DEL MERCADO": Adolfo Pérez Esquivel aseguró que en el país se está "viviendo una dictadura del mercado".- LEBACS: 75% RENOVADAS El Banco Central recortó este martes levemente la tasa de Lebac más corta de 47 a 46,5 por ciento y renovó alrededor del 75% del vencimiento, según trascendió. La renovación fue mayor a la del mes pasado y también fue superior a la esperada por el mercado. En junio último, el Banco Central había renovado sólo el 60% de un vencimiento de Lebac por $514.779 millones, pese a subir la tasa a un récord de 47% anual para el plazo más corto. EL DÓLAR SUBIÓ 17 CENTAVOS Con el mercado atento al nuevo megavencimiento de Lebac, el dólar subió 17 centavos este martes a $ 28,17 en bancos y agencias de la city porteña y sumo su tercera alza consecutiva. Sucedió en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa ascendió 19 centavos a $ 27,55, en una jornada con poco volumen, en la que el BCRA volvió a subastar otros u$s 100 millones provenientes del acuerdo Stand By con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En tanto, el Banco Nación vendió en la jornada u$s 50 millones para ayudar a controlar al dólar, según ABC Mercado de Cambios. CGT REPUDIA AL FMI La CGT prepara los detalles de una conferencia de prensa que realizará este viernes para brindar un mensaje en rechazo al acuerdo del Gobierno con el FMI, al tiempo que tratará de reunirse con la jefa del organismo, Christine Lagarde, en el marco de la visita que hará al país. El rechazo al acuerdo financiero entre la gestión de Mauricio Macri y el FMI, que había sido uno de los motivos del paro general del 25 de junio último, será el eje del mensaje que dará la central obrera en su sede de la calle Azopardo, donde alertarán sobre las consecuencias negativas para los trabajadores y los sectores más vulnerables. "DICTADURA DEL MERCADO" El titular de Fundación Servicio, Paz y Justicia (Serpaj) Adolfo Pérez Esquivel aseguró que en el país se está "viviendo una dictadura del mercado" y que la insatisfacción de necesidades básicas puede llevar a "un estallido social". "Estamos viviendo una dictadura del mercado, imponen condiciones, sentimos las cadenas que son para varias generaciones. Esta película ya la vivimos durante la época de la dictadura", manifestó al referirse a los acuerdos entre el Gobierno y el FMI. "Todo esto es una debacle, si la gente no tiene cubiertas las necesidades básicas, esto puede llevar a estallidos sociales ", añadió en declaraciones a radio FM La Patriada. "APORTANTES TRUCHOS" La presidenta del bloque de senadores de Unidad Ciudadana, Teresa García, amplió su denuncia contra María Eugenia Vidal por las presuntas afiliaciones y aportes falsos al PRO en la campaña electoral 2017 y pidió que se investigue la base de datos de los "monotributistas sociales" que también podrían haber sido utilizados en la operatoria ilegal denunciada, así como la totalidad de los aportes recibidos por el PRO bonaerense. La ampliación fue radicada en el Juzgado Federal N°3 de La Plata, luego que las autoridades judiciales pidieran la ratificación de la denuncia efectuada el 4 de julio pasado.



Breves: Noticias de Actualidad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: