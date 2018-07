¿Qué es el duelo patológico o complicado?

El duelo por la muerte de un ser querido resulta muchas veces difícil de superar. El dolor se vuelve crónico y sentimos que la soledad es nuestra única compañía. Por eso en este artículo te explicaremos qué es el duelo patológico y cuándo es necesario iniciar un tratamiento para su correcta elaboración. El duelo patológico es un tipo de duelo intenso y de larga duración (muchos meses o años) donde el pesar por la muerte de un Ser querido se apodera de nuestras vidas. Después de la muerte de alguien cercano se considera normal sentir un dolor agudo, pero el duelo complicado es distinto. El duelo patológico o complicado es una forma de dolor que domina la mente del que lo sufre y no lo deja salir adelante. Los que lo padecen lo definen como estar "estancados". Para la mayoría de personas que experimentan un duelo normal o común, el dolor nunca desaparece, sino que pasa a un segundo plano gracias a la ayuda del tiempo que cura las heridas. Se guardan pensamientos y recuerdos de los seres queridos que se atesorarán profundamente en la mente y en los corazones, marcando la visión del mundo y definiendo una historia de vida; todo esto es considerado "normal" ya que no interrumpe la vida de las personas en duelo. Para las personas que sufren de un duelo patológico el dolor domina sus vidas en vez de pasar a un segundo plano. La palabra "complicado" o "patológico" se refiere a los factores que interfieren con el natural proceso de sanación. Las características de cada persona pueden influir, así como también el parentesco con el fallecido, las circunstancias de la muerte o hasta eventos que ocurrieron después de la muerte. Los que están sufriendo de un duelo complicado saben que su ser querido ya no está, pero todavía les cuesta creerlo. A pesar de que el tiempo pasa, las cosas no mejoran para ellos. A menudo tienen fuertes sentimientos de anhelo o deseos de ver otra vez al fallecido y estos deseos llenan la mente de imágenes, recuerdos y pensamientos que acaparan toda su atención. También pueden sentir cierta amargura o ira por el fallecido y pensar que la vida no tiene ningún sentido ahora que ya no está el fallecido. Hay una fuerte desesperanza en la vida de las personas que sufren de un duelo patológico y eltratamiento es la vía para salir de esta situación.



¿Qué es el duelo patológico o complicado?

