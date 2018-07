P U B L I C



Nuestros lectores siguen escribiendo al +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. HORMIGÓN BAJO SOSPECHA "En Viamonte al 400, frente a la cancha del club Esso, dos paños del pavimento se hunden cada vez más. Me pregunto si debajo ya no hay nada de piso y no habría que cerrar la calle al tránsito hasta que puedan reparar" avisa Santiago M. MÁS CONCIENCIA, MENOS CONTAMINACIÓN "En Colectora Sur, entre French y Pueyrredón, otra vez, es costumbre de comerciantes y vecinos arrojar desechos en vía pública. Aunque se limpia a menudo, se reitera la conducta del descuido. "Hace años se ve así, es notable la cantidad de bolsas de pollo, así no se cuida la imagen del barrio", comenta Jorge esperando pronta solución. #QuejaVecinal Colectora Sur, French y Pueyrredón, otra vez, vergonzosa costumbre de comerciantes y vecinos. Notable cantidad de bolsas de pollo reiterado al hartazgo, lo que implica un comercio gastronómico sin el canasto reglamentario, vecinos que no cuidan la imagen del barrio pic.twitter.com/XGff6TXrTb — (@dantrila) 12 de julio de 2018

Quejas Vecinales

