A pesar de la lluviosa jornada, ayer se midió con Muñiz en cancha de Lechuga FC. Fueron dos encuentros de 70 minutos que favorecieron a la visita y que la dupla Pereyra-Medina aprovechó para empezar a darles minutos a los jugadores. El plantel de Puerto Nuevo está realizando su segunda semana de pretemporada con vistas al próximo campeonato de la Primera D. Y ayer, a pesar de la lluvia, disputó su primer amistoso de esta preparación: fue frente a Muñiz en cancha del Lechuga FC. El ensayo se dividió en dos encuentros de 70 minutos (de dos tiempos de 35 cada uno) que favorecieron ambos a Muñiz por 1 a 0. Más allá del resultado y a pesar del complicado estado del terreno de juego, el amistoso le sirvió a la dupla que conforman Carlos Pereyra y Hugo Medina para ver en acción a un plantel que se ha renovado mucho. Es que el Auriazul incorporó refuerzos de jerarquía para la divisional como el arquero Leandro Bonet (ex Centro Español), el defensor Santiago correa (ex Central Ballester) y los volantes Carlos Tapia (ex Ituzaingó) y Oscar Peñalba (ex Yupanqui). Además, también llegaron juveniles de último paso por Villa Dálmine como Nicolás Colombano, Thomas Solís y Enzo Moreno; y jugadores con pasado reciente en Defensores Unidos como Diego Pertossi, Lautaro Cueno y Brian Figueroa. También se sumaron Julián Strobieri y Mauricio Ruiz, dos jóvenes de San Martín de Burzaco; y un viejo conocido como Marcelo "Coco" González. Mientras que en relación a la última temporada siguen Rodrigo Ponce De León, Rodrigo Alconada, Joaquín Montiel, Kevin Redondo, Eliseo Aguirre y Orlando "Pampa" Sosa, entre otros. En cambio, nombres que habían tenido continuidad en las últimas campañas como Antoni Rodríguez, Franco Colliard, Gustavo Roldán y Pablo Sosa han dejado la entidad del barrio Don Francisco, mientras que Tadeo MacIntyre pegó el salto a la Primera C al incorporarse a Victoriano Arenas. En este contexto, el primer equipo que paró ayer la dupla Pereyra-Medina formó con Bonnet; Strobieri, Colombo, Cueno, Montiel; Peñalba; Moreno, Tapia, "Coco" González, Ruiz; y Pertossi. Luego ingresaron Correa, Gonzalo Leiza (ex Juventud Unida), Solis y Colombano. En tanto, para el segundo encuentro, Puerto Nuevo alistó a Ponce De León; Alconada, Colombo, Boumerá, Yocca; Redondo; Solís, Colombano, Figueroa, Sbarra (ex Central Ballester); y Peral. Luego ingresaron: Nicolás Rodríguez, Matías Cerisola y Esteban Montesano. Los que no participaron del amistoso fueron Aguirre, "Pampa" Sosa, el colombiano Javier Vélez y Ábalos, quienes por diferentes molestias trabajaron de manera diferenciada. En la continuidad de su pretemporada, el próximo amistoso del Auriazul será el sábado frente a Deportivo Merlo como visitante.

COMPLICADO. POR EL ESTADO DEL CAMPO, DADAS LAS LLUVIAS, SE HIZO DIFÍCIL. IGUAL, PUERTO SUMÓ MINUTOS.



