¿Cómo tener un matrimonio interesante y duradero? Las fórmulas de la felicidad no existen, sin embargo, el anhelo de la mayoría de los humanos es estar con un par amoroso y comprometido por tiempo indeterminado. Aunque haya cambiado el modelo de relación, las familias se hayan vuelto un combinado de posibilidades infinitas y las libertades individuales garanticen diversión a granel para los solteros, la pareja sigue siendo la estrella preferida del cielo de las emociones humanas. Sin embargo ¿cómo perdurar, comprometerse, ser consecuente con la persona con la cuál elegimos transitar la vida? Podría escribir un libro entero sobre tips que serían olvidados en cinco minutos y que no representarían más que un universo propio, particular, basado en una experiencia individual, cultural o de una época. Observando las pocas (poquísimas) parejas interesantes que conozco, me atrevería a decir que las que tienen más de diez años juntos han atravesado grandes crisis de las cuáles han emergido, las que se acompañan a más de veinte años seguramente se unieron más por afinidades que por diferencias, los que llevan treinta años de casados tienen una cuota de humor que las salva de la intemperie de la rutina y todas ellas tienen en su ADN una capacidad de cambiar de a dos que los individualistas no poseen. Los hijos no otorgan estabilidad a una relación. Tampoco el dinero, el éxito o la fama. Ninguna pareja fue más feliz por obedecer el mandato social o familiar. Hay una alquimia en el vínculo amoroso que va más allá de las palabras. Se parece al pájaro que nos visita en la ventana y cuando estamos a punto de hacer click para fotografiarlo, se echa a volar. Será por eso que lo que resulta un éxito para algunos, es un fracaso para otros. La perdurabilidad gozosa en un vínculo amoroso es un secreto que muy pocos osarían revelar, simplemente porque aquél que quiera conocer sus misterios debe saber que es una experiencia sagrada, silenciosa, personal e irrepetible.

Desde el Estribo:

Secretos de alcoba

Por Fabiana Daversa

