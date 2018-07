¡AHÍ VIENEN! "Los bárbaros que todo lo confían a la fuerza y a la violencia, nada construyen, porque sus simientes son de odio" --José Martí. Los pueblos bárbaros fueron distintos grupos étnicos europeos caracterizados por ser poco "civilizados". El término bárbaro viene del griego y significa literalmente "el que balbucea". Se aplicaba en forma peyorativa a cualquier persona extranjera que no hablara griego o latín y a todos aquellos que provenían del norte pues eran violentos, crueles, exagerados, salvajes, eran individuos que vivían al margen de lo que se consideraba una sociedad "civilizada". A lo largo de la historia ha habido muchos bárbaros importantes a la cabeza de estos grupos étnicos, entre los que se destacaron: Vercingetórix, un joven bárbaro que luego de traicionar a los romanos logró reunir a la mayoría de las tribus galas en un ejército, siendo declarado rey. Julio César lo persiguió y sitió; los galos nunca pudieron salvar a su rey, quién después de la batalla final se rindió. En el año 400 Roma no pudo reunir a la suficiente fuerza militar para proteger sus territorios, es entonces que contrata mercenarios germánicos, entre ellos se encontraba un visigodo llamado Alarico, quién luego de tener un tiempo trato con los romanos, es declarado rey por los visigodos y en pie de guerra devastan Grecia y esclavizan a Esparta. Alarico muere a los 35 años. Para sepultarlo desviaron el curso del río Busento y lo enterraron junto con su tesoro en el lecho del río para posteriormente devolver éste a su cauce y matar a los esclavos que realizaron las obras. Atila el Huno, también conocido como el Azote de Dios, intentó varias veces apoderarse de Roma llegaba con sus hordas invasoras saqueando y destruyendo lo que encontraba a su paso. En un principio intentó tomar Constantinopla (hoy Estambul), luego trató de tomar la Galia Romana (actual Francia). Fue derrotado varias veces, pero siempre volvía a intentarlo. Entre estas constantes invasiones, Atila sería responsable por uno de los más grandes cambios en el mundo occidental. Cuando intentó invadir Italia, quién trató de convencerlo para que no lo hiciera fue el obispo de Roma. Hoy, a este cargo lo conocemos con el nombre de Papa. Cuando el obispo salvó a Roma transfirió el poder del Emperador romano a la cabeza de la Iglesia cristiana. Genghis Khan, en Asia fue el más grande líder de los Mongoles y su Imperio fue el más grande que el mundo haya visto. Invadió y conquistó la mayor parte del continente euroasiático. Los bárbaros eran pueblos nómadas que buscaban mejorar su forma de vida, trabajaban la agricultura y la ganadería. Eran politeístas y desconocían la lectura y la escritura. El mundo occidental tal y como lo conocemos no existiría si no fuera por los bárbaros. Tampoco lo haría una de las religiones más importantes del mundo: el Cristianismo. Los bárbaros pueden ser considerados salvajes para algunos, pero son responsables por formar el molde de una gran parte de lo que ahora conocemos como el "mundo occidental". Cuando el Imperio Romano cayó fueron los bárbaros quiénes llenaron el vacío y construyeron un nuevo mundo.

El Rincón de Aléthea:

Los Bárbaros

Por Angela Monsalvo

