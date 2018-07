La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 19/jul/2018 La ciudad sin Oscar







Hoy se cumple una década de la muerte de Oscar Papalardo, quien falleció en un accidente en la Ruta 193. Este 19 de julio se cumplen 10 años de la desaparición física de Oscar Papalardo, quien sumaba 57 años cuando un accidente en la Ruta 193 le arrebató la vida. Era de noche y volvía de Capilla del Señor. Había ido a devolver el dinero de las entradas anticipadas de una frustrada presentación de José Larralde. Con su partida, se cerró para siempre una etapa dorada de la noche y el espectáculo campa-nense. Alma mater del ya mítico SOKO’S de Estrada y Rivadavia (hoy Varela), supo llenar de contenido un pequeño espacio en el que varias generaciones de campanenses que hoy ya peinan canas encontraron el primer amor, o vendiendo entradas anticipadas para la "Matineé" para menores (que empezaba a las 22 y finalizaba no más allá de las 0:30) se pagaron el anhelado viaje a Bariloche de fin de curso. Decenas de grupos y músicos de renombre también tuvieron su lugar en SOKO’S, inclusive antes de hacerse conocidos a nivel masivo. No pocos recuerdan aún con nostalgia la histórica presentación de Juan Carlos Baglietto con su álbum debut, "Tiempos Difíciles", acompañado por Silvina Garré, un casi adolescente Fito Páez, Rubén Goldín, Sergio Sainz, y José «Zappo» Aguilera. Tuvieron que hacer otro show esa misma noche por la cantidad de gente que había quedado afuera y pugnaba por entrar. Oscar había contratado a Baglietto varios meses antes, cuando aún era un perfecto desconocido. No había Internet, y había que entrar en una lista de espera para obtener un teléfono de línea. Sin embargo, Oscar se las arreglaba para que la música que sonaba en su boliche fuera siempre de vanguardia e incluso imponía sus propios hits. Tanto era así, que jóvenes de ciudades vecinas llegaban a Campana para escuchar lo que sonaba en SOKO’S. Ni hablar de los memorables concursos de disfraces para carnaval. Finalizada esa etapa, Oscar se dedicó de lleno a lo que más le gustaba: la producción de espectáculos musicales. Así, arriesgando su patrimonio o por encargo, trajo a Campana y a la región a músicos y artistas a partir de dos armas imbatibles: su preciada agenda de contactos y, fundamentalmente, su palabra. Siempre ocupado, siempre sin demasiados recursos, siempre apurado. De zapatillas y maletín. Oscar, a su manera, supo ser amigo de todos quienes lo conocieron o tuvieron que ver algo con él. Se lo extraña.

Oscar, durante uno de los últimos festivales de Jazz y Blues que produjo, pidiéndole el teléfono a “Cabra", el cantante de “Gilespi" Rodríguez.



