La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 19/jul/2018 Cambiemos no querría el Defensor del Pueblo para el año próximo







Así lo aseguró Marco Colella. "La diferencia más grande es que quiere que se empiece a aplicar en el 2020" indicó el edil del FR-PJ. Desde el bloque Frente Renovador-PJ contaron su postura frente a la creación del Defensor del Pueblo de Campana proyecto que se tratará en el recinto en la sesión de este jueves. "Consideramos que el Defensor del Pueblo debe ser a propuesta de todos los sectores de la sociedad que quieran participar" sostuvo Marco Colella. "En las reuniones que mantuvimos desde el bloque con la delegada de la defensoría del pueblo de la Provincia con oficina en Zárate y con el Defensor del Pueblo de Pilar quedó en claro que esta figura requiere total autonomía funcional e ideológica al color político de turno en el ejecutivo municipal" comentó el concejal y agregó "En todo este tiempo no hubo intenciones del oficialismo de generar reuniones de trabajo y ahora a último momento estamos discutiendo las diferencias que no son muchas, son mínimas". "La diferencia más grande es que Cazador y el bloque Cambiemos quiere que se empiece a aplicar en el 2020" indicó el edil del FR-PJ y continúo diciendo "es una cuestión política. Falta voluntad política para que salga y se implemente rápidamente". Colella comentó además que "ya se habla de que si se aprueba para que empiece a funcionar en el 2019, el intendente Abella estaría dispuesto a vetarlo" y agregó: "Pasaría a confirmarse la figura del ‘vetador serial’ que no es ajeno a las actitudes que toma Cambiemos en el orden nacional", respecto al intendente. "El Defensor del Pueblo debe ponerse en funcionamiento durante el próximo período –afirmó Marco Collela- a fin de este año hay que tratar el presupuesto 2019, discutámoslo, elijamos a fin de año el nuevo defensor y pongámoslo en funciones el próximo año". La función del Defensor del Pueblo será la de fiscalizar la actividad de los distintos órganos y entes públicos y privados en todos los aspectos que comprometan o afecten los derechos e intereses de los habitantes de la ciudad.



