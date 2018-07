Clínica Delta: la guardia de pediatría, un área caliente

El Dr. Daniel Szir es el Director Médico de la Clínica Delta, y fundamentalmente es pediatra y neonatólogo. Hace más de 20 años que dirige el servicio de neonatología de la clínica y cuenta por cientos los chicos prematuros y con bajo peso que ha logrado salvar en toda su carrera.

Está a su cargo la guardia de pediatría, una de las áreas más calientes de la clínica, que recibe la demanda directa de la comunidad y que en determinadas épocas del año se ve sobrecargada por la cantidad de pacientes que acuden en busca de atención. Esto se da sobre todo en invierno a causa de las infecciones respiratorias y en momentos del verano por las diarreas y deshidratación.

Szir cuenta lo dificultoso que resulta mantener cubiertas las guardias de pediatría a causa de la falta de profesionales con esa especialidad. Esto se da porque en la actualidad los médicos especialistas en pediatría solo pueden aspirar a cubrir guardias en centros asistenciales, o a trabajar en consultorio. Es por eso que los médicos eligen otras especialidades con mayores posibilidades de desarrollo profesional, como la cirugía, la anestesia o la dermatología pediátrica.

De esa manera, "en las guardias de pediatría y en los servicios de neonatología de la mayoría de los centros asistenciales vamos quedando los médicos más grandes. Se ve poca juventud y hay poca renovación, rondando un promedio de 50 años o más" describe el médico. Incluso esa situación se verifica en las residencias de los hospitales escuela, donde hay lugares vacantes en estas especialidades por falta de interesados.

Otra situación que complica la guardia de la clínica es la cantidad de atenciones sin urgencia que se realizan. Los servicios de guardia de los hospitales y clínicas están pensados para atender situaciones críticas, realizar las primeras atenciones y derivar a los pacientes a los servicios especializados.

"En nuestro caso el 80% de los casos que atendemos en la guardia podrían ser resueltos por un consultorio externo, pero la gente va a la guardia porque no tiene que sacar turno, va a la hora que quiere y siempre lo atienden. Uno se da cuenta que esto es así no solo al revisar a los pacientes, sino, por ejemplo, porque se produce el mayor congestionamiento de pacientes cerca de las 6 o 7 de la tarde, cuando la gente sale de trabajar. Si estás muy grave no esperás a salir del trabajo para ir al médico".

En este escenario, Daniel Szir acota que hay centros asistenciales muy importantes donde la faltante de profesionales y la sobrecarga de demanda lleva a grandes congestiones en las guardias, que derivan en esperas de 4 horas o más para ser atendidos. "En nuestro caso cuando hay gran congestión de pacientes nunca sobrepasamos las 2 horas de espera, pero la gente se queja igual. A nosotros nos tienen menos paciencia que a otros hospitales muy conocidos" asegura.

Con la idea de descongestionar y ordenar la fuerte demanda a la guardia de pediatría la Clínica Delta se encuentra reforzando la dotación de pediatras durante los fines de semana. Además, se está trabajando en la producción de material informativo que indicará a los pacientes los tiempos estimados de espera según la gravedad de las patologías de cada paciente.

El servicio de guardia pediátrica es la puerta de acceso a los servicios de atención de la salud, donde no solo hay que actuar rápido para resolver la patología de los chicos, sino también tratar con la ansiedad de los padres, que muchas veces ven urgencias donde no las hay y exigen, con toda razón, la atención prioritaria para sus hijos. El servicio de salud debe entonces aclarar y explicar la situación real, atendiendo con urgencia a quien corre riesgo cierto, y enseñando a esperar un poco a quien no se encuentra tan grave.