"Estamos atravesando una tormenta"

Edición del jueves, 19/jul/2018







El Presidente de la Nación, Mauricio Macri, negó que el país atraviese una "crisis similar a otras del pasado" y anunció que el crecimiento "va a disminuir". El presidente Mauricio Macri afirmó ayer que el país está atravesando una "tormenta" y no una crisis "similar a otras del pasado" y que si bien el crecimiento "va a disminuir" su Gobierno "está haciendo el esfuerzo correcto" y "mantiene el rumbo". "Muchos argentinos sienten frente a la tormenta que estamos atravesando que estamos afrontando una crisis similar a otras del pasado, pero yo creo que no es así: claramente estamos enfrentando una tormenta, pero arriamos las velas y estamos manteniendo el rumbo. Creo en el futuro que tenemos por delante y estamos haciendo el esfuerzo correcto", señaló Macri al responder preguntas en conferencia de prensa. Al respecto, el Presidente sostuvo que "el crecimiento va a disminuir", pero se mostró confiado de que el país "va a retomar el crecimiento el año que viene y se va a volver a generar empleo". "Hay cosas que no dominamos, como lo que puede pasar en el mundo. Pero tenemos mejores herramientas y más fortaleza para enfrentar estos vaivenes. Estamos atacando con la verdad sobre la mesa problemas estructurales", apuntó. RETENCIONES E INFLACIÓN A su vez, Macri ratificó que el esquema de reducción de las retenciones se mantendrá al decir que la Argentina debe "fortalecer el perfil exportador", por lo cual subrayó que las retenciones no son un "impuesto inteligente". Además reconoció que la inflación es "difícil de domar" pero prometió que "bajará más de 10 puntos el año que viene". "Tenemos que exportar porque necesitamos generar trabajo. No creo que la retención sea un impuesto inteligente", analizó. "Estamos apuntando a decirle a todos ´por favor, exporten´. Las retenciones destruyen nuestro futuro", agregó. En tanto, Macri aseguró que el objetivo del Gobierno es "bajar la inflación y el plan firmado con el FMI va en esa dirección" y prometió que para el año que viene "va a bajar más de diez puntos" el Índice de Precios. "Queda claro que por más que no haya sido tan fácil como pensábamos domar la inflación, por la historia, por la inflación incubada por el cepo, por las tarifas y por esta tormenta que devaluó la moneda, es una prioridad bajarla porque castiga al trabajador, a las pymes y a la industria", sostuvo. El jefe de Estado dijo que en su gobierno están "comprometidos a que haya más inversión y el objetivo es claramente bajar la inflación y el plan con el FMI va en esa dirección". En ese sentido pidió dejar atrás el "Estado que gasta más de lo que pagamos de impuestos" y señaló que el proceso inflacionario es "una mochila que impide que el trabajo privado se pueda desarrollar".

MACRI BRNDÓ UNA CONFERENCIA DE PRENSA EN OLIVOS. VIDEO

