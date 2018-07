La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 19/jul/2018 Aportes de campaña: Vidal le pidió la renuncia a la contadora general bonaerense







Se trata de María Fernanda Inza, quien además es Tesorera del PRO bonaerense. Aclaró que lo hizo en forma "preventiva" hasta que se aclare la situación. Además, ordenó una auditoría interna sobre la rendición de cuentas del oficialismo. La gobernadora María Eugenia Vidal anunció este miércoles que le pidió de manera "preventiva" la renuncia a la Contadora General provincial, María Fernanda Inza, ante sospechas de presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral de Cambiemos en 2017. "Le he pedido en el día de hoy la renuncia a la contadora general, María Fernanda Inza, al cargo de contaduría general de la provincia. Formó parte del equipo, la conozco, confío en ella, no tengo ningún elemento objetivo que demuestre" su involucramiento en los hechos que se denuncian, señaló Vidal, en referencia a la funcionaria, quien además es la Tesorera del PRO bonaerense. La gobernadora indicó que la funcionaria renuncia "preventivamente" para que se aclare la situación denunciada. "Frente a esto doy la cara como lo he hecho siempre en cada dificultad de la vida y de la gestión. Mi conducta ha estado basada toda mi vida en la honestidad", señaló la mandataria, al ser consultada sobre las denuncias de presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña del oficialismo en 2017, por las que la Justicia realiza investigaciones. Vidal indicó que adoptó "tres decisiones muy concretas" y luego de ratificar que ordenó una auditoría interna sobre la rendición de cuentas del oficialismo presentada a la Justicia, se refirió al desplazamiento "preventivo" de Inza. El pliego de Inza fue aprobado la semana pasada por el Senado bonaerense. RESPALDO DE MACRI En su conferencia de prensa en Olivos, el presidente Mauricio Macri respaldó a la gobernadora Vidal ante las denuncias sobre aportantes "truchos" en la campaña de Cambiemos del año pasado en la provincia de Buenos Aires y se sumó al pedido de una "nueva ley" de financiamiento de partidos políticos. "Ya la escuchamos a la gobernadora claramente esta tarde. Siempre hemos presentado los papeles, rindiendo los gastos y seguiremos aportando a la Justicia y haciendo una auditoría", afirmó el mandatario nacional al ser consultado sobre las denuncias que surgieron a partir de un informe periodístico la semana pasada. "Queda claro que tenemos que dar un paso más", agregó el Presidente. "Ya lo hemos debatido y espero que se materialice en el Congreso una nueva ley", subrayó Macri y señaló que espera que "todo se bancarice". "Está a la mano de que lo podamos hacer, en esto tenemos algo pendiente", consideró el jefe de Estado.

Juramento de María Fernanda Inza



