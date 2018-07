La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 19/jul/2018 Handball:

PRIMERA DIVISIÓN: VARONES Y DAMAS La Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL) se apresta a iniciar su segundo semestre tras culminar los diferentes torneos Apertura en el primero. Así, los Mayores del Boat Club se preparan para tratar de sellar el ascenso a la Quinta División después de haberse consagrado campeones del Apertura de Sexta en un primer semestre perfecto, con once victorias en once presentaciones. Por su parte, las Mayores del CBC intentarán mejorar lo hecho en el primer semestre de la Cuarta División, cuando culminaron en el 7º puesto con 26 puntos, producto de seis victorias, un empate y seis derrotas en trece presentaciones. Sendos torneos Clausura comenzarán el fin de semana del 4 y 5 de agosto y se extenderán hasta fines de noviembre. En la final de la Categoría D de la FEMEBAL se impusieron 23-21 sobre Municipalidad de Lomas. Los Juniors fueron terceros. Los Juveniles del Campana Boat Club se coronaron campeones por segunda vez consecutiva de la categoría D de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL). Lo hicieron en el Clausura 2017 y repitieron recientemente en el Apertura 2018. Los chicos dirigidos por Luciano Díaz se clasificaron a la final de la categoría tras finalizar en la primera posición de la Zona A al ganar los once partidos disputados. Así jugaron por el título frente a Municipalidad de Lomas de Zamora (ganó invicto la Zona B), al que derrotaron 23-21 en un partido muy parejo que se quebró en el final con goles de Augusto Di Palma y Thaiel Andere. El plantel del CBC fue integrado por Francisco Vota, Sebastián Trípodi, Facundo Pinedo (arqueros); Augusto Di Palma, Valentín Barrionuevo, Agustín Echegaray, Ignacio Díaz, Juan Bue, Ignacio Curto, Matías Chocor y Pablo Di Francesco (armadores); Thaiel Andere y Bruno De Giaccobi (circuladores); Mateo Machado, Ortellado Bruno, Felipe Ilarramendi y Mateo Schiera (extremos). Además, también participaron los cadetes Valentín Vota, Faustino Cadau y Valentín Bueri. El entrenador fue Luciano Díaz y el ayudante Julián Barletta. JUNIORS DE BRONCE En tanto, la categoría Junior (Sub 21) del Campana Boat Club se quedó con el tercer puesto de la Categoría D. Es que al terminar en la segunda posición de la Zona A con 10 victorias y apenas una derrota (frente a UAI Urquiza, que ganó sus once compromisos) se clasificó para disputar la medalla de bronce frente al segundo de la Zona B, Temperley. Y en ese encuentro se impuso por 25-21. Esta categoría del CBC se formó en 2017 con mayoría de chicos que nunca habían jugado handball y ya este año, con esa base más otros jugadores que "subieron" desde juveniles, consiguió este importante tercer puesto. Esta categoría estuvo representada por Francisco Benedetto, Facundo Pinedo y Sebastián Trípodi (arqueros); Matías Sansone, Tomás Soto, Félix Walsh, Axel Mansilla, Juan Bue, Valentín Barrionuevo, Augusto Di Palma, Ignacio Díaz y Santiago Sanabria (armadores); Martín Cabrera, Thaiel Andere y Bruno de Giaccobi (circuladores); Laureano Collaso, Jeremías Machado, Brian Alarcón, Nicolás Duran, Juan González y Santiago Carballo (extremos). EL RESTO. Las divisiones menores de Varones del Campana Boat Club se completan con las categorías Infantiles, Menores y Cadetes, que en este Apertura 2018 de la Categoría D de la FEMEBAL terminaron con las siguientes campañas: -Infantiles: fueron segundos en la Zona A, con diez victorias y apenas una derrota. Perdieron luego el partido por el tercer puesto con el segundo de la Zona B y quedaron en el cuarto puesto de la General. -Menores: culminaron en el séptimo puesto de la Zona A después de cuatro triunfos, un empate y seis derrotas en once partidos. -Cadetes: finalizaron en el sexto puesto de la Zona A con cinco victorias, un empate y cinco derrotas en once fechas. POR EL ASCENSO. Con estos resultados, las divisiones inferiores del Boat Club pelean el ascenso a la Categoría C de la FEMEBAL. Este objetivo se define por el promedio de puntos de la sumatoria total de todas las divisiones entre Apertura y Clausura. Actualmente, los Celestes se encuentran en el segundo lugar de la Zona A detrás de UAI Urquiza. En tanto, en la Zona B lidera Colegio Del Parque de La Matanza, mientras que Municipalidad de Lomas de Zamora se encuentra en segundo lugar. Así, de mantenerse esta tendencia, UAI y Colegio del Parque ascenderían directamente, mientras que el CBC y Lomas jugarían un repechaje por el tercer ascenso. Claro está: todavía falta disputarse todo el Torneo Clausura que estará comenzando el 11 de agosto.

