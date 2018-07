La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 19/jul/2018 Remo:

Murillo finalizó 17º en la tercera Copa del Mundo de Lucerna







Fue un buen resultado, aunque no colmó las expectativas ni del remero ni del Cuerpo Técnico Nacional, que buscaban estar entre los 12 mejores. Finalizadas las dos World Rowing Cups que usualmente corren los botes de Argentina, el próximo gran desafío para el atleta campanense será el Campeonato Mundial de Plovdiv, Bulgaria, a finales de septiembre. El domingo finalizó la primera etapa de la gira europea de competencias para el remero campanense Rodrigo Murillo y para la Selección Argentina de Remo de nivel de elite. El saldo de la participación del dos remos largos sin timonel de Murillo y su compañero Francisco Esteras (oriundo de Escobar, de las filas del Club de Remo Teutonia) en el "viejo continente" fue relativamente positivo desde los resultados, aunque por debajo de lo buscado tanto por ellos mismos como por el Cuerpo Técnico Nacional. En pocas palabras, fueron a buscar dos finales "B" y consiguieron dos finales "C". En la final "C" del domingo en Lucerna, Murillo y Esteras finalizaron en la quinta ubicación, con un tiempo de 6 minutos, 44 segundos y 64 centésimas, muy pegados a los botes de Nueva Zelanda y de Brasil, que finalizaron 4º y 3º respectivamente, pero ya un poco lejos de los botes 2º y 1º, que fueron Dinamarca y Austria. El quinto puesto en la final ´´C´´ significa que Murillo y Esteras finalizaron la FISA 2018 World Rowing Cup III en la 17ª posición sobre un total de 28 embarcaciones inscriptas. Un resultado que en la relación puesto final/cantidad de inscriptos fue ligeramente superior al obtenido en la 2° Copa del Mundo llevada a cabo en Linz-Ottensheim, Austria, en la que finalizaron terceros en la final "C" y quedaron en el 15º puesto sobre 21 botes. El próximo gran desafío internacional para Rodrigo Murillo será en Plovdiv, Bulgaria, la última semana de septiembre, cuando se corra la edición 2018 de los siempre esperados World Rowing Championships. Los resultados finales del resto del team argentino, a cargo de los entrenadores Hernán Leguizamón y Federico Querin, fueron los siguientes: -M1x (single masculino peso completo): Brian Rosso fue 3º en la final "C" (posición final: 17/27) -M2x (doble par de remos cortos masculino peso completo): Agustín Díaz [stroke] y Cristian Rosso [bow] quedaron 3º en la final "B" (posición final: 9/14) -LM2x (doble par de remos cortos masculino peso ligero): Carlo Lauro [stroke] y Alejandro Colomino [bow] quedaron 2º en la final "C" (posición final: 14/18).

DOS REMOS LARGOS SIN TIMONEL. RODRIGO MURILLO COMPARTIÓ BOTE CON FRANCISCO ESTERAS, ORIUNDO DE ESCOBAR Y REPRESENTANTE DEL CLUB DE TEMO TEUTONIA.



Remo:

Murillo finalizó 17º en la tercera Copa del Mundo de Lucerna

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: