Terapia Hormonal de Reemplazo; mitos y verdades

La Terapia Hormonal de Reemplazo (TRH) consiste en la administración de estrógenos (o sustancias con acción similar), para el tratamiento de los síntomas que se producen en la menopausia, entre otras indicaciones. Existen muchos mitos y verdades con respecto a la administración de hormonas. ¿Todas las mujeres que transitamos la menopausia debemos recibir tratamiento hormonal? No necesariamente. Sin embargo, estaría indicado el tratamiento en las mujeres que padecen sofocos muy molestos, de gran intensidad y frecuencia, es decir, que alteran su calidad de vida. Existen otras indicaciones específicas de terapia hormonal, como ser pacientes con riesgo elevado de osteoporosis. En estas últimas, la terapia hormonal mejora notablemente la densidad ósea evitando que se desarrolle una osteoporosis prematura o mejorando aquéllas que tienen diagnóstico. Por otro lado, aquellas pacientes con menopausia adelantada, antes de los 45 años), más allá de que no tengan síntomas, tienen indicación de recibir terapia hormonal para el cuidado óseo y cardiovascular. En estos casos, el tratamiento se continúa hasta la edad media de menopausia que son los 50 años, aproximadamente. En síntesis, una mujer que tiene su menopausia luego de los 45 años, que no presenta síntomas ni riesgo elevado de osteoporosis, no debería recibir terapia de reemplazo. ¿Puedo tomar hormonas de manera indefinida? No. La duración del tratamiento hormonal debe mantenerse mientras los beneficios superen a los riesgos, y SIEMPRE debe ser indicado por un médico, evaluando los riesgos y beneficios del tratamiento. ¿Qué mujeres no pueden recibir tratamiento hormonal? Está contraindicada en las mujeres con antecedentes de cáncer de mama y útero (más específicamente, de endometrio), trombosis (formación de coágulos en la sangre), enfermedad del hígado o riñón, accidente cerebro vascular; también en aquellas mujeres con presión alta no controlada; y otras situaciones en las cuales hay que indicar con precaución, como por ejemplo cálculos en la vesícula o migraña, entre otras. De más está decir que la mujer que reciba este tratamiento debe ser indicado por un médico luego de tener el control clínico y ginecológico al día. Es importante aclarar que el antecedente familiar de cáncer de mama NO CONTRAINDICA el uso de hormonas siempre que la paciente tenga la mamografía actualizada y el examen físico normal ¿Es verdad que el tratamiento hormonal puede "despertar" un cáncer? Este concepto es falso. Siempre que el tratamiento se indique en una mujer sana, que no tenga ninguna condición de salud que le impida recibir la medicación, con los controles clínicos y ginecológicos actualizados y bajo la supervisión de su médico, no hay que tener miedo de tomarla. Muy por el contrario, la medicación ayuda a mejorar la calidad de vida durante esta etapa, y presenta múltiples beneficios.. ¿En qué consiste el tratamiento hormonal? En la menopausia se produce la caída, fundamentalmente, de dos tipos de hormonas: estrógenos y progesterona. El tratamiento consiste en reemplazar, con medicación, a las mismas para evitar los efectos que produce su perdida. Hay muchos tipos de estrógenos disponibles, los cuales se pueden recibir de diferentes formas: en forma de comprimidos, parches, gel y óvulos. Cada uno de estos productos tiene sus ventajas y desventajas. Por otro lado la progesterona se puede administrar en forma de comprimidos o de óvulos. Dra Alejandra Belardo / Dra Agustina Starvaggi - Sección Endocrinología Ginecológica Hospital Italiano Buenos Aires



