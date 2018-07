La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 20/jul/2018 El HCD aprobó la creación del Defensor del Pueblo de Campana







Sin acuerdo con el oficialismo, la oposición logró anoche aprobar un proyecto unificado que supone la asignación de recursos de hasta un 0,5% del presupuesto municipal. También se pasaron a archivo dos ordenanzas que habían sido vetadas por el intendente. Ayer por la noche quedó aprobado el proyecto de los tres bloques opositores (unificado en labor parlamentaria) para la creación de la figura del Defensor del Pueblo de Campana. Entre las principales características del proyecto votado en contra por la bancada de Cambiemos, pueden citarse que cualquier ciudadano puede autopostularse para el cargo, que no necesariamente tiene que ser abogado, que deberá contar con asistente legal remunerado, y que el presupuesto asignado no deberá superar el 0,5% de los recursos totales del municipio (a equivalencias de hoy se habla de un máximo de hasta $10 millones), quedando a criterio del Ejecutivo cual será el monto a asignar a partir del diseño del presupuesto municipal 2019. "La intención es sacarle recursos al Intendente porque si no, no le ganan el año que viene y esa es la verdad de la milanesa" dijo Carlos Cazador, de Cambiemos, recibiendo una respuesta ácida de la concejal calle que refiriéndose a Luis Gómez (a cargo de la presidencia por la licencia de Sergio Roses): "Señor Presidente, tengo que reconocer que es la primera vez que voy a coincidir con el Concejal Cazador: Tenemos la expresa voluntad de sacarle el dinero de las manos del intendente… para dárselos a la gente", en lo que fue uno de los cruces más "picantes" de la sesión. Minutos antes, y por la falta de los dos tercios necesarios para revertir los vetos de Abella, los proyectos de ordenanza creando el Programa de Asistencia Social Tarifaria; y Derogando artículos de las Ordenanzas Fiscal e Impositiva vigente (Tasa de Mantenimiento Vial y Señalización Municipal), pasaron a archivo. La Banca Abierta en esta oportunidad fue utilizada por el vecino el vecino Juan Ignacio Coyette, no presentó ningún proyecto o idea para someterla a análisis del cuerpo, sino que pidió por temas de infraestructura urbana del barrio San Felipe, que sufre situaciones de anegamiento entre otras cuestiones, incluyendo la falta de mantenimiento de la sala de primeros auxilios. Sobre tablas, fue votado afirmativamente un proyecto Proyecto de Resolución del Bloque PJ Unidad Ciudadana, por el cual el HCD le solicitará a la Inspectora Jefe Distrital la implementación de talleres de educación y concientización sobre el acoso escolar a padres, docentes, directivos y alumnos; y un Proyecto de Comunicación del Bloque UV Calixto Dellepiane solicitando realizar tareas de control y fiscalización sobre el parque de entretenimientos ubicado en Colectora Norte y Tierra del Fuego donde, días atrás, hubo un accidente sin lesionados protagonizado por dos menores y que actualmente se encuentra clausurado.

