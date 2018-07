La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 20/jul/2018 Salidera: se entregó el ladrón de la mochila, pero el dinero no aparece







Fue identificado en rueda de reconocimiento: se trata de un vecino del barrio El Destino. Según los damnificados, fueron abordados a mano armada y les robaron una importante suma en la vereda de su domicilio. Bajo el título "Salidera en pleno centro" en nuestra edición del domingo 8 de julio dimos cuenta de un atraco que tuvo lugar en pleno centro de nuestra ciudad. "El miércoles (4) -relata la crónica- alrededor de las 10:30 de la mañana, un conocido comerciante local y su esposa fueron abordados a mano armada en la puerta de su domicilio, de Alberti 971. Según trascendió, se trataría de un caso de "salidera", ya que la única intención del malviviente fue arrebatar la mochila en la que llevaban efectivo para ser depositado esa misma mañana. Los damnificados, siguieron a pie al caco, quien se subió a un Peugeot 308 negro que esperaba en marcha, a la vuelta del lugar del atraco, donde esperaban al menos dos sujetos más y se dieron a la fuga". Al respecto, hubo varias novedades. Según constaría en el expediente que maneja el Fiscal Matías Ferreirós, los damnificados señalan que esa mañana en la mochila que portaban había una importante suma en pesos y Dólares. También, que dos de los tres individuos señalados no estarían vinculados al hecho, particularmente el conductor del vehículo, quien se desempeñaría como remisero y habría participado del hecho sin intencionalidad alguna. Finalmente, el sospechoso del atraco, recientemente se puso a disposición de la justicia y fue identificado positivamente por los damnificados en Rueda de Reconocimiento. Se trata de un vecino del barrio El Destino de nuestra ciudad. Luego de al menos 2 allanamientos, nada se sabría hasta ahora del dinero sustraído. Aún así, fuentes seguras señalaron que la fiscalía contaría con elementos suficientes para pedir la elevación a juicio del caso que, en la semana, fue la comidilla en cafés y principales mentideros de la ciudad.

Imagen ilustrativa.



