El Movimiento Antinuclear Zárate Campana se presenta en sociedad

VOCES DEL INTERIOR La presentación del Movimiento Antinuclear Zárate Campana tendrá lugar este sábado a partir de las 16, en la Biblioteca José Ingenieros, Independencia 669. Luego de la conferencia de prensa, tendrán lugar las siguientes exposiciones: - Ale Sketini (San Rafael): "Minas No Remediadas en Argentina". - Marisa Romero (La Rioja): "Historia de la Asamblea La Rioja y la actual amenaza del uranio". - Darío Rodríguez Duch y Amicus Curiae: "Obtención de la Ley Antinuclear Río Negro 2017". - Raúl Montenegro (Funam): "El insensato programa nuclear de Argentina: hechos, luchas y objetivos futuros". - Alejandro Beletszki (Bariloche): "El MARA en Río Negro". Será este sábado a las 16 en la biblioteca José Ingenieros de Zárate. Activistas de varias provincias explicarán cómo afecta el ciclo de uranio en términos de contaminación a la Argentina. "En Lima todos tienen un familiar enfermo de cáncer", dijo Walter Arias. "El plan nuclear argentino, desarrollado desde Zárate a través de Atucha I y II, viene impactando la salud y el ambiente de numerosas localidades del país: desde la minería de uranio, pasando por la elaboración del combustible, hasta la implementación de reactores y la deposición de residuos radioactivos, el ciclo del uranio genera riesgos y problemas concretos que deben ser comprendidos para discutir sobre energía nuclear", dice Walter Arias, referente del Movimiento Antinuclear Zárate Campana (MAZC), integrante del Movimiento Antinuclear Argentino, que reúne a movimientos similares en varias provincias argentinas como La Rioja, Mendoza, Chubut, Córdoba, Buenos Aires, Río Negro y Formosa, entre otras. Se trata de activistas en contra del desarrollo de la "industria nuclear" que, por ejemplo, bajo la consigna "El Famatina no se toca" en La Rioja lograron detener un proyecto de minería de uranio a cielo abierto impulsado por la CNEA; o denuncian la precaria disposición final de los residuos radioactivos en el Centro Atómico de Ezeiza, contaminado el acuífero El Puelche con plutonio. "Desde Zarate se viene promoviendo la energía nuclear a través de las Atuchas, como motor del crecimiento energético y del desarrollo tecnológico. Sin embargo nos estamos exponiendo a un riesgo permanente, no solo nosotros, sino a las futuras generaciones ya que un desastre nuclear acabaría con la posibilidad del ecosistema de poder reproducirse. Además ya son muchas las localidades del interior del país, que han padecido al plan nuclear argentino en cada paso (...) Si recorrés cuadra por cuadra, en Lima todos tienen un familiar enfermo con cáncer", dijo Walter Arias, quien agregó: "Todos podemos y debemos involucrarnos, la toma de decisión respecto a lo nuclear no puede quedar en una localidad cautiva, como Lima, que desde Bs As, promueve y justifica proyectos de minería de uranio y nuevos reactores en todos el país. Desde el M.A.R.A. estamos invitando a todos los colectivos y personas particulares a involucrarse para finalmente obtener una ley antinuclear a nivel provincial y cancelar de este modo, desde Buenos Aires, el proyecto nuclear en toda la Argentina. Es hora de responsabilizarnos y solidarizarnos con todas las poblaciones afectadas y los ecosistemas amenazados de cada territorio. Tenemos la oportunidad y con la fuerza de todos podemos lograrlo".

