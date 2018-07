La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 20/jul/2018 Calendario Maya - Año Semilla 12:

Alejandra Dip





Últimos días del año semilla 12. Noche, soñar abundancia, el pulsar de las emociones internas, sacar las trabas que están en el inconsciente y no dejan avanzar. Purificar procesos. Kin 163- Noche 7. Guiada por el Águila Noche 7, el Tono 7, es de Resonancia, de resonar con un par, tono de pareja. "Resonancia, significa la cualidad de volver a sonar. Resonar es reverberar. Reverberar implica dar y recibir. Todo vibra, todo suena, todo es vibración, todo tiene un tono, el tacto, el perfume, los colores, todo vibra, la mente tiene tonos sensitivos de alta frecuencia, la armonía es la sincronización de 2 o más tonos, resonar con el otro es como hacer música, poner las vibraciones en tonos armónicos. El tono 7 habla de eso, como resonamos con un par, con la pareja, como vibramos! ¿En armonía? Hacemos una sinfonía armónica, un canto gregoriano, un heavy metal, o vibramos en un ommm. La NOCHE, es la capacidad de soñar, recuperar el sueño en grande, atreverse a soñar y vibrar desde allí con nuestro par, soñar de a 2, soñar que es POSIBLE, soñar sin MIEDOS. El Águila nos ayuda a elevarnos y ver las cosas desde otra perspectiva. Que los miedos no te impidan resonar en pareja, que los miedos no te paralicen hoy! Abundancia es la palabra que define a la noche!! Resoná en abundancia con tu otro yo, resoná en grande, armónicamente! creetela!! Si no te la crees vos, ¿Quien más? Soñá! y replica ese sueño con tu par, que sea un eco!! Que va y vuelve multiplicado! No dejes que los miedos, las fobias, los controles, el pánico te tomen, miedo a formar pareja, miedo a disfrutar, miedo a ser feliz, miedo a que no funcione, miedo a que esta armonía desafine! Hace tu propia música, tu propio sonido, tu propia vibra! Excelente viernes armónico para todos!!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

