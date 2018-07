Hoy se despide la banda "Noche de Solistas" de los escenarios

En el día del amigo el grupo musical realizará su último show a las 21 horas en el Teatro Bisellia Bar. Este noche, festejando el día del día del amigo, será la última vez que "Noche de solistas" salga a los escenarios. El show comenzará a las 21 horas en formato acústico, donde cada uno de los solistas (Ratola, Augusto Pérez Thomsen, Juan Manuel Archoni y Santiago Capece) repasarán de manera solitaria parte de su repertorio, en un clima más intimo, con mesas y luz suave. Luego seguirá la noche con el show de Rodrigo Soler quien ha acompañado a los chicos desde las primeras presentaciones y "no podía faltar al cierre". La noche culminará pasada la medianoche con el típico show eléctrico/bailable que quedó inmortalizado en el único disco que registró la banda: "No paren de bailar" (2017). De esta manera se cierra una etapa que cosechó un disco, 3 Teatros Pedro Barbero, 2 Forum Cultural de Zárate, 3 Almacén cultural (también Zárate), el auditorio de la UTN y todos los bares de Campana que le abrieron la puerta a este proyecto. También el grupo musical participó del concurso "Esta es mi Banda" quedando elegidos por un jurado selecto dentro de los 10 mejores conjuntos locales. "Noche de solistas" es un proyecto que viene desarrollándose hace más 5 años en Campana. Los solistas siempre estuvieron acompañados por una banda formada por los instrumentistas Ponny Ponzio y Juan Slavin, como así también por una fuerte intervención teatral a cargo de Agustín Villegas y Ezequiel Eboli. Cada show a la vez contó con artistas tanto de la zona como internacionales, no solo en la parte musical sino también en muchísimas disciplinas como pintura, fotografía, etc. Las entradas se van a conseguir el mismo día del show en puerta. La capacidad es limitada Quienes quieran saber más del proyecto pueden ingresar a www.facebook.com/nochede.solistas o escuchar sus canciones en Spotify.

Compartimos un recuerdo de la participación de @NocheDeSolistas en el concurso "Esta es mi banda" organizado por #LaAutenticaDefensa Este viernes se despiden en el Teatro Bisellia Bar 21 horas https://t.co/BuVJeZVukG — Magui Felizia (@mawifelizia) 18 de julio de 2018

Hoy se despide la banda "Noche de Solistas" de los escenarios

