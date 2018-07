MÁXIMO ANOTADOR. EL OPUESTO LUCAS GREGORET SUMÓ 19 PUNTOS ANTE BOCA.

En el Polideportivo Gorki Grana, perdió 3-1 en el primer juego de la serie, que continuará recién el 1º de agosto. En su tercera aparición consecutiva en las semifinales de la División de Honor de la Federación Metropolitana de Vóley, la Primera Caballeros del Club Ciudad de Campana no pudo comenzar su serie con el pie derecho: el miércoles por la noche cayó 3-1 frente a Boca Juniors en el Polideportivo Gorki Grana de Morón. De esta manera, el equipo dirigido por Miguel Mudir quedó obligado a ganar los próximos dos encuentros si quiere clasificarse a su primera final de esta competencia. Los parciales de la victoria Xeneize fueron 25-22, 27-29, 25-19 y 25-20, con Luciano Zornetta (18 puntos), Lucas Ocampo (17) y Gabriel Arroyo (12) como máximos anotadores. En tanto, en el Tricolor, que sufrió la baja del receptor-punta Facundo Funes, se destacaron Lucas Gregoret (19), Iván Postemsky (18) y Mauricio Viller (14). En el primer set, el CCC tuvo un inicio errático desde el saque y Boca lo aprovechó para escaparse y luego sostenerse con Ocampo como principal vía de ataque. Sin embargo, el equipo campanense, con una buena rotación, aprovechando errores del Xeneize y contras de Viller, logró darlo vuelta y llegar 21-20 arriba al tramo decisivo. Pero en ese momento sobresalió Zornetta y Boca se quedó con el set por 25-22 El segundo capítulo fue más regular y parejo en su desarrollo, con Postemsky y Gregoret como figuras del CCC para asumir el mando en el tanteador después de un buen pasaje de saque de Arroyo. El cierre fue punto a punto y terminó cayendo del lado Tricolor por 29-27 tras un yerro en ataque de Boca. En el tercer parcial fue nuevamente el Xeneize el que se escapó primero en el marcador. Y esta vez no permitió ninguna reacción. Zornetta fue clave desde el saque y en ataque; apareció Assad; y Franetovich fue decisivo para cerrarlo con comodidad (25-19). Así, Ciudad quedó obligado en el cuarto set, aunque volvió a ver a Boca escaparse primero en el tanteador (14-11) por su mejor trabajo en la red. El CCC igualó las acciones promediando el parcial con intervenciones de Gregoret y un ace de Araya, pero, nuevamente, el Xeneize tuvo recursos para dominar las acciones: Ocampo lideró los contraataques y Arroyo selló el triunfo con un bloqueo para el 25-20. La serie continuará recién el próximo miércoles 1º de agosto, en otra doble jornada que se disputará nuevamente en el Polideportivo Gorki Grana de Morón con trasmisión de DeporTV. El miércoles, además del triunfo de Boca, también se registró la victoria de Municipalidad de Lomas de Zamora, actual tetracampeón de la competencia, que superó 3-2 a Ciudad de Buenos Aires (el mejor de la fase regular 2018) y también quedó a un éxito del pase a la final. SÍNTESIS DEL PARTIDO BOCA JUNIORS (3): Maximiliano Chirivino (1), Cristian Assaf (6), Federico Franetovich (9), Gabriel Arroyo (12), Luciano Zornetta (18), Lucas Ocampo (17). Líbero: Santucci. Ingresaron: Ramiro Benítez y Gonzalo Rolle. DT: Marcelo Gigante. CIUDAD DE CAMPANA (1): Alejandro Araya (2), Lucas Gregoret (19), Maximiliano Scarpin (8), Iván Postemsky (18), Mauricio Viller (14), Federico Leone (4). Líbero: Michele Verasio. DT: Miguel Mudir. PARCIALES: 25-22, 27-29, 25-19 y 25-20. GIMNASIO: Polideportivo Gorki Grana (Morón).

Ciudad de Campana no pudo con Boca y quedó abajo en el arranque de la semifinal

