Desde las 21.30 recibe a Atlético Baradero por la última fecha de la fase regular. Necesita ganar para conseguir el objetivo. Después de haber iniciado la competencia pensando en mantenerse en el Nivel A, el Campana Boat Club llega a la última fecha de la fase regular del Torneo Oficial de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) con la permanencia asegurada y la posibilidad de clasificarse a playoffs como segundo de su zona, dejando atrás a equipos como Atlético Pilar e Independiente de Zárate. Para ello necesita ganarle esta noche a Atlético Baradero, único conjunto que todavía no ganó en el campeonato, en un partido que comenzará a las 21.30 horas en el gimnasio de la ribera de nuestra ciudad. Los dirigidos por Gustavo Godoy llegan a este encuentro luego de haber cortado una racha de tres victorias consecutivas al caer 82-69 en el clásico frente a Ciudad de Campana el pasado viernes. Por su parte, el Tricolor no tendrá actividad este fin de semana y cerrará la Zona A2 el viernes de la semana próxima visitando a Independiente. Es que el Rojo de Zárate jugará este domingo su encuentro postergado frente a Atlético Baradero, que necesita ganar ambos juegos para evitar disputar el repechaje por la permanencia contra el quinto de la A1. Actualmente, las posiciones de la Zona A2 se encuentran de la siguiente manera: 1) Ciudad de Campana (7-0), 14 puntos; 2) Atlético Pilar (4-4), 12 puntos; 3) Campana Boat Club (4-3), 11 puntos; 4) Independiente de Zárate (2-4), 8 puntos; 5) Atlético Baradero (0-6), 6 puntos. En tanto, en la Zona A1, la tabla es la siguiente: 1) Sportivo Escobar (5-3), 13 puntos; 2) Sportivo Pilar (4-4), 12 puntos; 3) Presidente Derqui (4-3), 11 puntos; 4) Defensores Unidos (3-4), 10 puntos; 5) Central Buenos Aires (2-4), 8 puntos. NIVEL B. Este fin de semana comienzan los playoffs del Nivel B del Torneo Oficial 2018 de Primera División de la ABZC. En carrera por el ascenso quedan ocho equipos que se cruzarán en cuatro series al mejor de tres partidos: Náutico Zárate (1º B2) vs Presidente Derqui (4º B1); Honor y Patria de Capilla del Señor (2º B2) vs Arenal de Ingeniero Maschwitz (3º B1); Porteño de General Rodríguez (1º B1) vs Independiente de Escobar (3º B2); y Peñarol de Pilar (2º B1) vs Náutico San Pedro (3º B2).

POR LA RECUPERACIÓN. BOAT CLUB LLEGA A ESTE JUEGO LUEGO DE HABER CORTADO UNA RACHA DE TRES VICTORIAS EN FILA AL CAER EN EL CLÁSICO FRENTE A CIUDAD.



Básquet:

Boat Club buscará hoy el segundo puesto de la A2

