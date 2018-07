P U B L I C



Es que si el Millonario supera a Central Norte de Salta, el enfrentamiento sería el domingo 29 y cortaría la pretemporada Violeta. "Nos molesta, porque no terminaríamos de tener el espacio suficiente para prepararnos como queremos para el campeonato", explicó. Además, el DT pidió por la llegada de "cuatro o cinco jugadores más" para completar el plantel. Desde que llegó a Villa Dálmine, Felipe De la Riva se ha mostrado siempre como un entrenador con los objetivos claros. Y sus declaraciones tras el triunfo por penales en Copa Argentina frente a UAI Urquiza lo volvieron a ubicar en esa línea. De hecho, el DT uruguayo enfatizó más de una vez que, en este momento, su principal preocupación es poder realizar la mejor pretemporada posible de cara al próximo campeonato de la Primera B Nacional (comenzaría el 18 de agosto). Por eso no dudó en señalar que el posible cruce con River Plate (que se jugaría el domingo 29 en Formosa si es que el Millonario supera a Central Norte de Salta) es "una complicación". "El posible partido con River a nosotros nos molesta, porque no terminaríamos de tener el espacio suficiente para prepararnos como queremos. Sinceramente no deja de ser una complicación: nosotros tenemos que armar el plantel y hacer la pretemporada, porque si no, lo vamos a pagar todo el año", expresó De la Riva a FM Radio City tras la victoria de Villa Dálmine sobre UAI Urquiza. El plantel Violeta quedó anoche concentrado en nuestra ciudad y el cuerpo técnico espera poder contar con dos semanas de trabajo intenso, combinadas con algunos ensayos amistosos (mañana se mediría con Flandria si el tiempo lo permite). Por eso, tener que jugar el 29 en Formosa frente a River sería un incordio. "Tenemos que estar enfocados en terminar de armar el plantel porque realmente somos muy pocos y en hacer una buena pretemporada para el campeonato, que es lo que realmente importa. La Copa Argentina se acaba de un día para el otro; si nos hubiese tocado perder (ante UAI Urquiza), a mí no me cambiaba demasiado", señaló el entrenador, que igualmente aclaró "que es mucho más lindo ganar que perder" y que la victoria permite llegar a esta semana de concentración de "mucho mejor ánimo". En esa línea, De la Riva insistió con la posibilidad de trabajar con tranquilidad, dado que se está armando un grupo totalmente nuevo; y también con la necesidad de sumar nuevas incorporaciones: "Recién nos estamos conociendo y por eso debemos hacer una buena pretemporada y consolidar el grupo, que necesita sumar cuatro o cinco jugadores más, porque hoy somos muy pocos. Estamos esperando un esfuerzo de los dirigentes, porque no nos alcanza con lo que tenemos para hacer un buen torneo. Yo comprendo que no hay descensos esta temporada, pero a mí me gusta ganar; fíjense que lindo que es ganar", expresó en referencia a la alegría que reinaba en el vestuario Violeta en el estadio de Chacarita. En cuanto al partido ante UAI Urquiza, el DT hizo un análisis respecto a lo que vio de su equipo: "Es un muy buen comienzo, por el material que tenemos y por lo poco que hemos trabajado. Me parece que vamos a tener un buen arquero y una línea de cuatro sólida, que es importante para un torneo largo. Lo que es de mitad de cancha hacia atrás se vio bien. Incluso creo que no nos patearon al arco. Claramente nos falta encontrar velocidad y cambio de ritmo de mitad de cancha hacia adelante y contundencia en el arco rival. Son cosas que llegarán con el trabajo y los refuerzos. Pero creo que es un buen comienzo". Y respecto al trámite del juego, coincidió en que el repliegue defensivo de UAI Urquiza le permitió a Villa Dálmine salir jugando desde su propio campo. "Creo que eso lo hicimos prolijamente, pero nos costaron las transiciones, porque cuando llegábamos a la mitad de cancha nos costaba mucho romper el cerco que ellos armaron defensivamente".

