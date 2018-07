La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 20/jul/2018 Fútbol 9:

Hoy se disputan las semifinales del torneo de Complejo Popos







Si el tiempo lo permite, esta noche se enfrentan Taller El Rápido vs Muertos FC y Club de Amigos vs Taller El Peta. La 16ª edición del Torneo de Fútbol 9 del Complejo Popos está llegando a su fin. Incluso, si el tiempo lo permite, esta noche quedarán definidos los dos finalistas. Es que el pasado lunes se disputaron los Cuartos de Final y entonces se definieron los cuatros semifinalistas: Taller El Rápido (que venció 2-0 a Otra Pasión FC), Muertos FC (que superó 4-3 en penales a Los del Capdepón tras igualar 0-0 en tiempo regular); Club de Amigos (que derrotó 5-4 a El Clásico FC); y Taller El Peta (que le ganó 2-0 a Corralón Don Isidoro). Así, las semifinales para esta noche quedaron conformadas de la siguiente manera: Taller El Rápido vs Muertos FC (20.30 horas) y Club de Amigos vs Taller El Peta (21.30).

MUERTOS FC. UNO DE LOS EQUIPOS QUE SE CLASIFICÓ A LAS SEMIFINALES DE ESTE TORNEO.



