Para Cambiemos, la oposición "busca obstruir" la gestión del Intendente

El concejal Cazador, presidente del bloque Cambiemos, se refirió a los recientes vetos del Intendente y al proyecto de ordenanza de la oposición que crea la figura de Defensor del Pueblo de Campana. La presunta "caja política" detrás de la ordenanza que fue votada afirmativamente durante la sesión del jueves por la noche. Ayer por la mañana, en el despacho del bloque de Cambiemos, tuvo lugar una conferencia de prensa en la que el concejal Cazador ofició de vocero de la bancada oficialista para pasar en limpio el momento político en Campana, en referencia a lo ocurrido en la última sesión del jueves por la noche. En resumidas cuentas, Cazador explicó que las bancadas opositoras (UV Más Campana, Frente Renovador – PJ, y PJ-Unidad Ciudadana) se están poniendo de acuerdo para votar en mayoría ordenanzas que son técnicamente inviables dado que afectan el Presupuesto en ejercicio, instrumento que no se puede modificar. Según Cazador, en definitiva, la estrategia opositora pasaría por obligar al Intendente Abella a no tener más remedio que vetar las ordenanzas votadas "por bien intencionadas que parezcan"; o eventualmente obligarlo a desviar recursos ya asignados, lo cual por ley es inconducente. "Si yo tomo la ordenanza de Derogación de la Tasa Vial, la de Emergencia Tarifaria para gastar más dinero, y querer imponer al Defensor del Pueblo ya, en un resumen les tengo que decir es que lo que esta gente quiere es sacarle toda posibilidad que el Intendente tenga de manejar mejor el Presupuesto para tener alguna chance electoral el año que viene porque si no, están fritos y eso los tiene un poquito locos", agregó Cazador más adelante. LOS VETOS En la sesión del jueves por la noche, se presentaron los vetos del Intendente a las ordenanzas que proponían la derogación de la Tasa Vial (que recauda a partir de la carga de combustibles en la ciudad) y la de Emergencia Tarifaria (que proponía un mecanismo local de subsidios al sector más desprotegido de los vecinos). Ante la insistencia de la oposición y al no lograr los dos tercios necesarios, ambas pasaron a archivo. En ese sentido, Cazador explicó que ambas ordenanzas son técnicamente nulas, dado que los presupuestos en curso no se pueden modificar. "Tiempo atrás, cuando yo era concejal por la oposición, el Secretario de Hacienda, Presidente del Concejo Deliberante y concejal justicialista, el contador Tito Jendrulek, que nos decía a todos que los presupuestos aprobados no pueden ser tocados, y mucho menos para que gastos que no estaban previstos se puedan realizar. Entonces, esta gente que antes nos decía que no se podía tocar el presupuesto, ahora pretenden hacerlo", comentó Cazador y agregó: "Tampoco es ilegal ni inconstitucional la Tasa Vial, porque está votada por mayoría de los concejales y refrendada por la asamblea de Mayores Contribuyentes. Y aun así, de ser inconstitucional si lo fuese, eso lo debe establecer la Justicia. En Tigre, el líder del Frente Renovador, en ese tiempo Intendente, Sergio Massa, la instauró hace 6 años y sigue vigente. Es raro que un concejal de esa línea política esté en contra de una figura que estableció su propio líder político", señaló en referencia a la postura esgrimida por el edil campanense Marco Colella (FR-PJ). "Pero además, esa Tasa, tiene un fondo afectado, que es la mejora y señalización de las calles de Campana. No se puede gastar ese dinero para cualquier cosa. Y esa partida se va a utilizar para la pavimentación de Héroes de Malvinas en 3 etapas. Algunos concejales se olvidan, porque son muy olvidadizos, que a los vecinos de Héroes de Malvinas los estafaron porque les vendieron las casas con el asfalto. Y nosotros, no ellos, les vamos a dar los recursos para que puedan concretar ese sueño de tener el asfalto", completó Cazador quien también se lamentó de la supuesta mala utilización del mecanismo del tratamiento de proyectos "sobre tablas" que hace la oposición en mayoría, cuando los proyectos tratados no revestirían la urgencia para la cual fue creada la instancia de excepción. DEFENSOR DEL PUEBLO Cazador también le destinó todo un capítulo a describir los pormenores que arrojaron como fruto la ordenanza que crea la figura del Defensor del Pueblo de Campana. Si bien se abstuvo de adelantar un posible veto del Intendente, todo indicaría que primará en el Ejecutivo la lógica de la imposibilidad de modificar el Presupuesto en curso, dado que no existe una partida asignada para crear el puesto al que se le asignarían un máximo de 10 millones de pesos. Aun así, Cazador dejó una rendija abierta al explicar que una ordenanza puede modificar a otra: en la medida en que haya un acuerdo en que el Defensor del Pueblo sea puesto en funciones durante el 2019 y ya con un nuevo presupuesto en vigencia, habría una posibilidad de acuerdo antes de que Abella opte por vetar. En ese sentido, Cazador aclaró que su bancada y particularmente él, quien viene proponiendo la figura desde hace 10 años, están de acuerdo con la creación del puesto. Inclusive, aseguró que el proyecto unificado de la oposición es prácticamente una copia del proyecto oficialista. "Eso demuestra –dijo Cazador- que nuestro proyecto era el mejor de todos, no cabe la menor duda. Lo que no se entiende, o tal vez sí, por qué el apuro de imponer al Defensor del Pueblo ya. O la negativa de tratarlo dentro de 15 días, para poder seguir dialogando". "Lo único en que no coincidimos era en dos cosas: que el financiamiento se realice con el 0.5% del presupuesto general de gastos, que hoy son alrededor de unos 10 millones de pesos, lo cual es una barbaridad. La segunda, es la fecha de puesta en marcha. Para nosotros era durante el año 2019. Por eso nuestra cláusula especificaba que al 31 de diciembre de 2019 debería estar implementado. Ellos lo quieren en septiembre de este año, de golpe y porrazo. Igual, nos sentamos a conversar y le propusimos extender los diálogos 15 días más para encontrar una solución. Porque todos queremos al Defensor del Pueblo, pero nosotros somos oficialistas y en esto también tenemos que escuchar al Ejecutivo. Somos el bloque de gobierno, y queremos que el gobierno también esté de acuerdo, porque es el gobierno el que tiene que disponer de esos 10 millones de pesos aportados por los vecinos. Nosotros proponíamos un 0.3% como máximo, y que arrancara a mediados del 2019. Pero no quisieron. ¿Qué pauta nos da esta actitud? La idea es generar lío, instaurar que el gobierno no quiere ser controlado. Y no es así", agregó el Cazador, quien además infirió que la intención de la oposición es imponer a un Defensor del Pueblo afín a sus intereses y un elevado presupuesto, de manera tal de generar una "caja política".

Cazador dice que la oposición le miente a los vecinos. El presidente de la bancada oficialista encabezó ayer una conferencia de prensa.





