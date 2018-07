Caso Sasha: concluido el Juicio Oral, su abusador quedó detenido

P U B L I C



En la última audencia, el juez anticipó su veredicto y ordenó la detención de Jonathan Heikele por el riesgo de fuga ante una futura condena de prisión efectiva. La pena se conocerá tras la feria judicial, el próximo 9 de agosto. "Estoy aliviada, aunque me cuesta creerlo: fueron cinco años en que la causa estuvo paralizada en Campana". Así explicó Sasha González (21 años) sus sensaciones después que el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de San Isidro decidiera la detención de Jonathan Heikele (pareja de su madre) en la última audiencia del Juicio Oral por abuso sexual agravado. En esa última audiencia, el juez Eduardo Lavenia decidió no dar lugar a la prescripción del delito pedido por la defensa, adelantó su veredicto condenatorio y ordenó la detención del acusado por el riesgo de fuga ante una futura condena de prisión efectiva que recién se informará después de la actual feria judicial, el próximo jueves 9 de agosto. La pena de su imputación, abuso sexual agravado por la situación de convivencia y por ser contra una menor de edad, es de entre 3 y 10 años. "Estábamos con miedo a que él se fugue porque durante las audiencias tuvimos la sensación de que iba a ser condenado", contó Sasha, quien debió abrir el proceso con su testimonio. Después declaró Heikele y también lo hicieron las trabajadoras sociales de la Escuela Normal (que denunció el caso en 2013 después de descubrir lesiones por autoflagelación de la hermana de Sasha), peritos, testigos aportados por Sasha y también su madre, su hermana y su tía (quienes brindaron testimonio por la defensa). Durante este proceso, Sasha y su representante legal, Andrés Bonicalsi, solicitaron que se decida también sobre la posible imputación de la madre de la joven como encubridora de lo sucedido. "Ella dijo desconocer o negar los hechos y se contradijo por momentos", contó Sasha, al tiempo que, respecto a su hermana, señaló: "Creo que el juez entendió que ella es también una víctima". A su vez, a partir de una denuncia realizada en el Consejo de la Magistratura, la joven también está impulsando una investigación contra la Jueza de Familia del Departamento Judicial Zárate-Campana, Dra Virgina Norzi, "por no haber tomado medidas de resguardo mientras la causa estuvo en Campana". Y, a su vez, recordó que "a principios de año la Procuración General sancionó a la fiscal (Eleonora) Day Arenas por su mal accionar en la causa". Day Arenas, quien recibió la causa en 2013, finalmente se desligó del expediente por "incompetencia territorial", dado que el primer abuso que reveló Sasha de parte de Heikele ocurrió en Rincon de Milberg, partido de Tigre, cuando ella tenía 12 años y vivían "detrás de la casa de la familia de él", según le explicó la joven a La Auténtica Defensa en 2015, cuando este medio dio a conocer su historia bajo el título "Sasha: una adolescencia robada que reclama Justicia". Allí se habían mudado después de vivir en Villanueva y San Cayetano, barrio al que finalmente regresaron con su madre, el padrastro denunciado, su hermana y su hermano menor. La historia no se modificó e, incluso, según reveló Sasha, su hermana también se transformó en víctima. De hecho, una crisis nerviosa de su hermana menor generó que la Dirección de la Escuela Normal (a donde ambas asistían) advirtiera la situación e hiciera la denuncia correspondiente que puso en marcha el caso. Por entonces, Sasha logró rastrear a su padre biológico a través de Facebook (su nombre estuvo prohibido durante muchos años en su casa) y recomponer su relación con él, quien empezó a impulsar la denuncia que, posteriormente, en marzo de 2015, asumió decididamente Sasha al cumplir los 18 años (se convirtió en querellante). Incluso, en febrero de 2017, encabezó una marcha a la UFI 3 para pedir el apartamiento de la fiscal Day Arenas. Finalmente, la causa dejó la Departamental Zárate-Campana porque el primer abuso contra Sasha ocurrió en Rincón de Milberg y entonces desde la UFI 3 marcaron la "incompetencia territorial" para el caso. El expediente, con nuevo IPP, se estableció en San Isidro, donde rápidamente avanzó y fue elevado a juicio. "Lo que no hicieron en años acá, lo hicieron allá en meses", le comentó Sasha a La Auténtica Defensa. "Me impactó la seriedad y la rapidez con la que se manejó la Departamental de San Isidro", remarcó, al tiempo que señaló un "mucho mejor trato hacia la víctima" que el recibido en nuestra ciudad. Posteriormente, en el juicio oral, también se sintió contenida por el juez, incluso cuando durante su testimonio se quebró y lloró. "Rápidamente pidió que me acerquen agua y pañuelitos", recordó. Ahora, Sasha espera conocer la pena que recibirá Heikele, aunque sus preocupaciones no cesan: "Estoy preocupada por mis hermanos, por lo que puedan estar viviendo en este momento y por la decisión que tome la jueza Norzi sobre ellos", explicó. Y en cuanto a su persona, aseguró que todavía siente miedo: "Tengo miedo por las represalias, porque ellos siempre se manejaron de forma violenta conmigo, con amenazas. Y ahora que él está preso me genera un poco de miedo. Pero bueno, fue una decisión del juez: ya no es mi palabra contra la de él; o la de él contra la mía. La Justicia me creyó, se dio cuenta cuál era la verdad y cuál era su responsabilidad. por eso lo condenó". Una vez confirmada la detención de su abusador, Sasha difundió un video para agradecerles a todas las personas y organizaciones que la acompañaron en estos años de diferentes formas. "Quiero agradecer enormemente a todas las personas que creyeron en mí y que nunca me dejaron sola", resumió la joven.

SASHA JUNTO A SU ABOGADO, ANDRES BONICALZI; LA DRA NORMA MÉNDEZ, ASISTENTE EN EL JUICIO, PERTENECIENTE DE LA ONG MUJERES DE LA NACIÓN; Y REPRESENTANTES DE LA ONG MUJERES DEL NOROESTE, QUIENES LA ACOMPAÑARON.



Caso Sasha: concluido el Juicio Oral, su abusador quedó detenido

