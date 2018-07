Aprehenden a dos menores que no pudieron acreditar la propiedad de una moto

Con intervención del CIMoPU se logró detectar una actitud sospechosa al observar que tres sujetos llevaban el rodado "a tiro". Personal policial aprehendió a dos de ellos luego de que no presentaran la documentación e intentaran darse la fuga. A través de las cámaras del CIMoPU y con una labor en conjunto entre la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana, Mesa de Enlace y Policía se logró detener a dos sujetos que no pudieron acreditar la propiedad de una motocicleta que llevaban "a tiro" mientras que un tercero se dio a la fuga. Días atrás, personal del centro de monitoreo observó en calle Gavazzi -hacia Colectora Norte- a dos jóvenes masculinos subiendo la pasarela que une los barrios Del Pino y Dallera con una motocicleta "a tiro" en actitud sospechosa. Había un tercer sujeto que junto a ellos circulaba en bicicleta. Ante este accionar, la Mesa de Enlace dio aviso a la Policía quienes en forma inmediata se presentaron en zona y lograron interceptarlos en Maipú y Arenales. Debido a la presencia policial, los sujetos arrojaron y abandonaron la motocicleta. Dos de ellos fueron aprehendidos; el primero en el sitio y, el segundo, a unos pocos metros por otro móvil policial. El tercero –que circulaba en la bicicleta- se dio a la fuga. La motocicleta resultó ser marca Brava, modelo Nevada (color gris y negra) la cual no presentaba hasta ese momento impedimento. Los sujetos no pudieron acreditar la propiedad los tenedores. Las personas aprehendidas ambos menores de edad, de 15 y 17 años, fueron trasladados a la Comisaria Local junto con la motocicleta incautada. Se iniciaron actuaciones judiciales con intervención de la Fiscalía Penal Juvenil Nº 2 del Departamento Zárate-Campana. Se investiga la procedencia de la motocicleta.

CIMoPU observó a dos jóvenes subiendo la pasarela con la moto “a tiro".

Debido a la presencia policial, los sujetos arrojaron y abandonaron la motocicleta. Dos de ellos fueron capturados por los efectivos.

