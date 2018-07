La UV Más Campana señaló falta de inversiones en el servicio eléctrico

Los concejales vecinalistas de "Más Campana" solicitaron inversiones en los barrios San Cayetano y 21 de septiembre, y las necesarias para el tendido de cableado subterráneo en la Av. Rocca. "Desde el año 2011 la empresa EDEN viene anunciando inversiones que todavía no se han cumplido y existen diferentes barrios de nuestra ciudad que todavía no cuentan con el tendido eléctrico correspondiente frente a su hogar, a pesar de tener varios años residiendo en esos domicilios", comentaron Axel Cantlon, Rosa Funes y Carlos Gómez en rueda de prensa. Según los ediles vecinalistas, "EDEN cobró todos los aumentos tarifarios en éstos últimos años, pero dicho aumento no se vio reflejado en las inversiones que son necesarias para mejorar el suministro tanto en la reducción de los frecuentes cortes como en la tensión eléctrica que debe entregar; y tampoco en la extensión del tendido eléctrico en las zonas donde aún está pendiente la prestación del servicio". Además, señalaron: "Hace poco se anunciaron las obras que la empresa iba a realizar como inversiones, luego de un corte de ruta que se produjo en el barrio San Cayetano. Entre las obras anunciadas aparecen líneas que ya fueron realizadas en períodos anteriores, o se iniciaron con financiamiento de períodos previos al aumento de tarifas, o corresponden a obras de ampliación que pagaron clientes particulares. Por lo tanto surge claramente que no hay obras cuyo financiamiento tenga relación directa con el aumento de tarifas de este último tiempo que benefició directamente a EDEN". Los concejales de Más Campana dijeron exigir a EDEN "que construya el tendido eléctrico en todas las cuadras pobladas del zona del Barrio San Luciano y Barrio 21 de septiembre, cumplir con la inversión de la avenida Rocca pendiente para el tendido de cables subterráneo en dicha avenida comercial" y también solicitaron que EDEN "especifique en detalle al municipio las obras que prevén ejecutar y los sectores que se verán beneficiados de las mismas, al mismo tiempo que rechazamos los anuncios de inversiones para 2018/19 publicadas en los medios periodísticos por no tratarse de inversiones pendientes o por tratarse de inversiones realizadas con dinero de otros períodos".

“Rechazamos los anuncios de inversiones para 2018/2019 publicadas en los medios periodísticos por no tratarse de inversiones pendientes o por tratarse de inversiones realizadas con dinero de otros períodos", dijeron.



La UV Más Campana señaló falta de inversiones en el servicio eléctrico

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: