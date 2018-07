La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 21/jul/2018 Calendario Maya - Año Semilla 12:

Semilla 8 - Energía del Sábado 21/07/2018 - Trecena de la Tierra

Por Alejandra Dip









Alejandra Dip

Últimos 4 días del año semilla 12. Semilla florecimiento, atinar, crecimiento, maduración, creatividad. Liberación de las estructuras impuestas. Fertilidad Kin 164 - Semilla 8, en la realidad, guiada por la estrella. Hoy comienza el UAYEB, el último ciclo, DEL AÑO HAAB, del año solar de 365 días, calendario también conocido como agrícola. Este ciclo corteo de 5 días son días de recogimiento, en estos días los mayas no trabajaban, ni daban servicio, eran días de reposo, de encuentro con su interior, con su espíritu. Eran días vacacionales y que se usaban para meditar sobre lo vivido y transcurrido a lo largo del año, de los 360 días anteriores. Días donde no salían de sus casas, se consideraban nefastos, Eran días muy respetados, de introspección. Días donde se puede esperar que salga lo peor de nosotros, los mayas decían que eran días donde los fantasmas andaban sueltos. Además del significado en sí mismos que tiene el UAYEB hoy es el último día SEMILLA en año SEMILLA con toda la energía de FLORECIMIENTO puesta para ser replicada y multiplicada por nuestros pares La Semilla representa el FLORECER!! Es el crecimiento de la creatividad. Es la Maduración, la concreción y el florecer de nuestras cualidades. La energía de la semilla viene a trabajar los vínculos familiares, y a romper las estructuras preestablecidas que nos atrapan y seguimos sosteniendo y no nos dejan crecer, avanzar. Piensen en una semilla, para que se convierta en brote tiene que romper su cáscara, su estructura, esa estructura que la contiene, así es lo que viene a proponernos está energía, romper para crecer, para ir en un camino de transformación, que dé frutos. La Semilla y su Guía Estrella son 2 sellos netamente políticos, hoy la política como impacto en la realidad, bien aspectada esta energía pueden tomarse decisiones atinadas políticamente hablando y mal canalizada, es retraso de toma de decisiones, o decisiones asfixiantes, que no ahogan que no permiten crecimiento social. Hermosa energía para todos aquellos que quieran un hijo o estén en la búsqueda, la energía está a favor, vamos con los intentos, potenciada además en últimos días del año semilla 12. Buen día para estar en contacto con la tierra y las plantas, para dar servicios, para unirse a grandes causas. Ojo con las críticas y los juicios agresivos, creyendo tener la verdad absoluta. No se pongan negadores, que está energía fuera de eje nos predispone a enceguecernos y negar todo. FLEXIBILIZAR!! Es la tarea del día. Estar con amigos, plantar una planta. Hacer solidaridad, y amarse en búsqueda de ese hijo deseado. Cortar las cadenas de esas estructuras que te esclavizan y florezcan como pimpollos perfumados que cambian el ambiente y alegran la vida!! Buen sábado para todos!! Planta tu semilla en el surco justo y florecerá!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

