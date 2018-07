Berta Chudnobsky

Ayer fue el Día del Amigo. Además de los saludos y cariños a nuestros amigos los que están cerca y un abrazo y recuerdo a los que están lejos y a los que nos acompañan desde otro lugar, seguro que hoy sábado y mañana habrá "juntadas". Este es un postre ideal para compartir. Espero que les guste. INGREDIENTES - 200 gramos azúcar. - 1 litro de leche. - 3 huevos. - 40 gramos de maicena. - ½ corteza de limón. - 1 ramita canela en rama. - 4 cucharaditas canela en polvo. PREPARACIÓN Se coloca la leche con la mitad del azúcar la cáscara de limón y la canela en rama, a calentar y la otra mitad del azúcar se mezcla con las yemas del huevo, el azúcar y la maicena. Cuando comience a hervir la leche, dejá que lo haga suavemente durante 1 minuto y removiendo constantemente para que el azúcar no se pegue a la cacerola. Posteriormente sacála del fuego y dejar que infusione hasta templar la canela y el limón dentro de la leche. A continuación retirá de la leche la rama de canela y la cáscara de limón, añadí la mezcla de las yemas de huevo, azúcar y maicena a la leche templada y mezclá bien. Rápidamente poné a hervir la cacerola removiendo para que no se pegue y dejá que espese en el fuego. Si fuese necesario pasar por la batidora para que la mezcla quede bien homogénea. Verter en cuencos individuales y dejar enfriar en la heladera tapados con papel film para que no tome olor de alguna preparación. En el momento de servir, espolvoreá con la canela en polvo.



La cocina de la abuela Berta:

Natillas Caseras

Por Berta Chudnobsky

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: