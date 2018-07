Piden revalorizar la opción ferroviaria para viajar a Capital Federal

Desde la agrupación justicialista "Corriente por el Progreso Social" plantearon esta alternativa a Chevallier en vez de un servicio charter. Tras el anuncio del Ejecutivo Municipal sobre las negociaciones para instalar un servicio charter a la Ciudad de Buenos Aires, complementario a la empresa Chevallier, desde la Agrupación Justicialista Corriente por el Progreso Social manifestaron sus dudas ante esta propuesta e insistieron con buscar mejoras para revalorizar la opción ferroviaria. "La realidad es que un servicio charter para cumplir las falencias de Chevallier es un mero parche. El problema es más estructural. El tipo de distancia que separa Campana de la Capital hace realmente adecuado el servicio de ferrocarril", explicó Joel Vallomy. "La gestión Abella tiene absolutamente ninguneada la cuestión ferroviaria, la cual hoy es claramente una opción utilizable pese a los defectos que aun tiene el servicio. Por un precio infinitamente menor y con una frecuencia relativamente amplia, con policías en las formaciones, tenés un medio de transporte viable para viajar a Capital Federal. Lo que se debe es seguir trabajando para mejorar lo que falta", aseguró. Por su parte, Alejandro Robledo remarcó que "hace muy poco se comenzó a realizar la renovación de vías del tramo Bancalari – Ballester, el último que faltaba renovar del ramal". Sin embargo, desde su visión, "aún no se encara de manera seria la solución de algunos pasos a nivel que no solamente hacen bajar muchísimo la velocidad de las formaciones y sus consiguientes tiempos finales de viaje, sino que representan un gravísimo problema de seguridad para los vecinos de todo el ramal" que pasa por nuestra ciudad. "Por ahí es donde deben seguir los esfuerzos de todo el arco político, y no solo de Campana, sino de todas las localidades por donde pasa nuestro tren", agregó. En relación a este tema, Vallomy recordó que a través de junta de firmas y reclamos públicos, el año pasado se logró "una ampliación de servicios diarios y seguridad en las estaciones" y que ahora es tiempo de retomar esos "factores de presión" para lograr nuevas mejoras: "Vamos a generar un nuevo reclamo a las autoridades nacionales, con campaña de firmas incluida, intentando sumar voluntades no solo de Campana sino de el resto de las localidades, y por supuesto, buscando el apoyo del resto de los espacios políticos de Campana". Finalmente, Robledo detalló: "Vamos a volver pedir temas pendientes: un servicio diferencial con parada en Zarate, Campana y desde allí directo a Retiro; la solución del paso a nivel de Otamendi, Santa Lucía y otro de Escobar; los tres sin barreras; aún mayor frecuencia diaria de trenes, y más frecuencia del servicio a Rosario". "Creemos que con una Panamericana colapsada y con el costo económico de mover colectivos contra el movimiento de trenes, la opción es clara. Debemos luchar por mejorar nuestro ramal y que sea la primer opción para viajar a Capital", concluyó.

VALLOMY Y ROBLEDO PIDIERON MEJORAS EN EL SERVICIO FERROVIARIO.



Piden revalorizar la opción ferroviaria para viajar a Capital Federal

