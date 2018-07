José Abel Perdomo

Cambiemos mantiene todavía la esperanza de lograr el año que viene su reelección para lo cual necesita imperiosamente detener la permanente caída de las expectativas que la población tiene sobre su futuro como consecuencia de las nefastas políticas del gobierno. A esto hay que sumarle los hechos de corrupción protagonizados por integrantes de la alianza gobernante que están saliendo a la luz. Al procesamiento de la diputada nacional Aída Ayala por lavado de dinero y asociación ilícita a quien la Cámara Federal de Casación Penal ordenó su prisión preventiva, se sumó el intendente de Paraná Sergio Varisco, el concejal Pablo Hernández y la subsecretaria de seguridad municipal, Griselda Bordeira imputados por narcotráfico, todos pertenecientes a Cambiemos. Como todos los días nos enteramos de supuestos aportantes a las campañas de Cambiemos que lo niegan por los medios y seguramente en la justicia, la gobernadora y presidenta del PRO María Eugenia Vidal, en un manotazo de ahogado tuvo que echar a María Fernanda Inza, su mano derecha, recaudadora de campaña y flamante contadora general de la provincia de Buenos Aires. Lo notable que el nombramiento de Inza se publicó en el boletín oficial el 17 de este mes y se la "renunció" el 18. Duró 1 solo día. Para el libro Guinness de los récords. Este escándalo reconoce como antecedente lo sucedido con el humorista Miguel Del Sel quien fue inhabilitado por la Justicia para ocupar cargos públicos por seis meses por irregularidades en el manejo de los fondos de campaña cuando fue candidato a gobernador por el PRO en el 2011 en la provincia de Santa Fe. Para tratar de calmar las aguas turbulentas montaron algo que se pareció a una conferencia de prensa donde por sorteo nueve periodistas le pudieron hacer al presidente una sola pregunta sin posibilidad de repreguntar. Seguramente bajo la batuta del gurú Durán Barba, se vio a un Macri sobreactuado en su papel de hombre preocupado y que como aquel personaje del General González protagonizado por el recordado Alberto Olmedo hablaba sin tener muy en cuenta el tema que se estaba tratando. Algunos recordaron una ocurrencia atribuida a Henry Kissinger quien antes de iniciar una conferencia de prensa les preguntó a los periodistas si ya tenían listas las preguntas correspondientes a sus respuestas. No obstante lo antes dicho, la gente debe estar más preocupada hoy que antes porque no hubo ni siquiera un esbozo de autocrítica y como es su costumbre reiteró, una vez más, que la culpa de todo lo malo que pasa es de los otros, y se debe a "problemas que vienen desde hace setenta años", esto es desde el primer gobierno peronista, Repitió por enésima vez que vamos por el camino correcto y justo cuando se empezaban a ver los frutos de su política se desató una tormenta con origen en el exterior que los obligó a arriar las velas gracias a lo cual supieron sortearla. Esto demuestra entre otras cosas que el señor presidente poco conoce de navegación porque si se arrean las velas se queda a la deriva. O no sabe elegir metáforas o fue un acto de su inconsciente. Estimado lector, elija usted cuál de las dos es la causa. Finalmente expresó que "hay un gran futuro por delante", lo que no especificó es quienes van a ser los beneficiados y tal como es fácilmente imaginable no serán las grandes mayorías.

Arriando las velas

Por José Abel Perdomo

