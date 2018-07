Alejo Sarna

Los últimos datos del INDEC del Gobierno, marcan una inflación para el mes de junio de 3,7% siendo el aumento en alimentos del 5,9%, y un 20% de aumento para el primer semestre de los productos básicos de la canasta familiar. Todo esto hay que entenderlo, no por errores o desaciertos en la administración económica oficial, sino que es producto de la aplicación de políticas neoliberales que va de ajuste en ajuste golpeando la calidad de los argentinos y que no atacan las cuestiones estructurales que hacen a la problemática. Sin embargo, como sostuvimos en columnas anteriores, estos desajustes económicos son producto del ideario conservador que pregona el Gobierno como destino para nuestro país, limitandolo a la exportación de los productos primarios sin ser una prioridad el desarrollo industrial, la inversión en ciencia y tecnología, educación pública de excelencia, etc. Y sin atacar desde el estado la elevada estructura de costos en la producción y distribución apelando al ordenamiento automático del mercado, cosa que jamás sucede. Nuestra ciudad no escapa a la crisis económica que cada vez afecta mas a los locales que ahora se ven vacíos, cierre de comercios y Pymes. Advertimos desde ya que el súper ajuste que planificado por el Gobierno en consonancia con el FMI, hará decaer aún mas la actividad económica profundizando esta situación. Es necesario ante este escenario construir y constituir una alternativa amplia, plural y trasversal, tal cual está haciendo Vamos Campana, que desde una visión distinta de la realidad, que tenga que ver con poner la política al servicio de los vecinos y no de que solo cierren los números en el excel, puedan brindarle soluciones a los ciudadanos y no más problemas.

Opinión:

La inflación como castigo al bolsillo

Por Alejo Sarna

