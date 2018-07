AMISTOSO VS FLANDRIA En el marco de la concentración que está llevando adelante en nuestra ciudad para intensificar los trabajos de preparación de cara al próximo campeonato de la Primera B Nacional, el plantel de Villa Dálmine disputará hoy un nuevo amistoso. Será desde las 9.30 frente a Flandria en el Polo Hotel Resort. Sera el cuarto encuentro preparativo, dado que el Violeta ya jugó frente a un Selectivo de Vélez Sarsfield, Midland y J.J. Urquiza, además del compromiso de Copa Argentina vs UAI Urquiza. El marcador central, uno de los sobrevivientes de la última temporada de Villa Dálmine, se refirió a la posibilidad de enfrentar al Millonario en 16vos de final, aunque aclaró que "el principal objetivo es el torneo" de la Primera B Nacional". En la definición por penales frente a UAI Urquiza en el duelo por Copa Argentina, las primeras tres ejecuciones de Villa Dálmine estuvieron a cargo de los únicos tres titulares que se mantuvieron en el plantel respecto a la pasada temporada: Federico Jourdan y Marcos Martinich no pudieron con el arquero Ignacio Pietrobono, mientras que Cristian González abrió la cuenta del Violeta en esa definición. Así, el marcador central inició el camino de la milagrosa recuperación de equipo de nuestra ciudad en los penales, la cual se terminaría coronando con la ejecución del arquero Juan Ignacio Dobboletta. "Merecimos ganarlo en los 90 minutos, porque me parece que propusimos más que ellos y tuvimos más situaciones para abrir el marcador", señaló González, quien, al igual que en Tucumán en el último partido de la temporada pasada, volvió a conformar zaga central con Martinich: "Con Marcos ya nos entendíamos del campeonato pasado y no nos costó adaptarnos, más allá de la inactividad propia de esta parte de la pretemporada", explicó en diálogo como FM Radio City. "Quedamos muy pocos porque a muchos chicos les salieron propuestas muy lindas después de la gran campaña que hicimos la temporada pasada. Yo sigo muy contento con la propuesta que me hicieron los dirigentes y con el proyecto del club", expresó sobre su continuidad en el plantel. Finalmente, también se refirió a la posibilidad de enfrentar a River Plate en la próxima instancia de Copa Argentina en caso que el Millonario supere este domingo a Central Norte de Salta: "Nosotros vamos a jugar con el rival que nos toque. Sabemos que si toca River será algo histórico para el club y para muchos de los que están en el plantel, pero debemos tomarlo con naturalidad y entrenar mucho para ello", afirmó el marcador central, quien igualmente remarcó que "el principal objetivo" del plantel no es el Millonario: "Nosotros pensamos y trabajamos para el torneo; esto es un agregado que nos ganamos el año pasado y hay que aprovecharlo". SÁBADO 28. Ayer trascendió que, en caso que River Plate supere a Central Norte de Salta este domingo, su compromiso de 16vos de Final de Copa Argentina frente a Villa Dálmine será el sábado 28 en Formosa, un día antes de los que se manejaba inicialmente.

PAREJA ADAPTADA. GONZÁLEZ FORMÓ ZAGA CENTRAL CON MARTINICH, AL IGUAL QUE FRENTE A SAN MARTÍN DE TUCUMAN EN EL REDUCIDO: "CON MARCOS YA NOS ENTENDÍAMOS Y NO NOS COSTÓ ADAPTARNOS", CONTÓ CRISTIAN. TENDRÁ UNA CAMISETA ESPECIAL EN CASO DE JUGAR ANTE RIVER Los simpatizantes Violetas podrán colocar sus nombres en ella. Ante un eventual cruce con River Plate en los 16vos de final de la Copa Argentina (si es que el Millonario supera a Central Norte de Salta este domingo), el Club Villa Dálmine adelantó que utilizará una camiseta especial para ese compromiso y lanzó una campaña que consta en estampar en esa remera el nombre de los simpatizantes que deseen colaborar con la institución. La opción 1 es para las camisetas que el Viola utilizará durante el partido. Es decir: las 11 titulares y 7 suplentes del primer y segundo tiempo. Esto tiene un valor de $5.000 y el nombre aparecerá arriba del número elegido. Mientras que la opción 2 tiene un valor de $1.500 y el nombre estará debajo del número, como se realizó para el último campeonato del Nacional B. En ambos casos, quien se sume a la iniciativa recibirá la camiseta sin cargo. El único punto de venta hasta el martes inclusive es la Tienda Oficial del club ubicada en Av. Varela 940. Se puede abonar en efectivo o con tarjeta de débito o crédito.

ANTICIPO. EL CLUB YA MOSTRÓ LOS MODELOS DE CAMISETAS Y LOS LUGARES QUE OCUPARÁN LOS NOMBRES QUE SE SUSCRIBAN PARA ESTE POSIBLE PARTIDO HISTÓRICO. INDEPENDIENTE NO DEJÓ DUDAS ANTE CENTRAL BALLESTER Luego de la sorpresa que brindó Lamadrid, que eliminó por penales a Banfield en 32vos de final de esta Copa Argentina, Independiente salió decidido a no dejar dudas ante Central Ballester. Así, aplastó al Canalla: le ganó 8-0 con goles de Martín Benítez (3), Silvio Romero (2), Fernando Gaibor, Maximiliano Meza y Carlos Benavídez. El Rojo jugará en 16vos frente al ganador del duelo que hoy sostendrán San Martín de San Juan y Brown de Adrogué (juegan desde las 15.00). Ayer, además, Tigre superó 1-0 a Guillermo Brown de Puerto Madryn; y Olimpo de Bahía Blanca eliminó en los penales a Aldosivi de Mar del Plata tras igualar 1-1 en los 90 minutos. En tanto, hoy también jugarán: Gimnasia La Plata vs Sportivo Belgrano de San Francisco (17.30) y Colón de Santa Fe vs Deportivo Morón (20.10)

Cristian González; "Si nos toca River debemos tomarlo con naturalidad"

