El pasado sábado se jugó la 12ª fecha de la primera fase de la "Copa Ameghino Servicios 50 Aniversario", el Torneo de Fútbol 7 que se disputa en las canchas de césped sintético del Club Ciudad de Campana y del que participan 32 equipos divididos, en esta primera fase, en dos zonas: en la A manda La Chancleta de Neymar con once victorias y un empate (34 puntos), mientras que en la B lidera Branca FC, que ganó diez de sus doce compromisos (30 puntos). El resumen de la 12ª fecha es el siguiente: ZONA A -La Chancleta de Neymar 2 - Metalúrgica Gapsof 1. Goles: Alex Curto y Uriel Brandan (LCN); Ramiro Litardo (MG). -Inmatel FC 0 - Humilde Team 2. Goles: Joaquín Albano y Juan José Fraccaroli (HUT). -La Unión 1 - Saca-Chispa FC 3. Goles: Tomás Mumper (LAU); Luis Loyola, Guillermo Reynoso y Rodrigo Bernachea (SCFC). -Inmobiliaria Gómez Ayerra 5 - Rossi Producciones 1. Goles: Facundo Corbal (2), Thiago Espíndola (2) y Álvaro Stella (IGA); Nicolás Bigliardi (ROP). -Interacero 6 - OLC Combustibles 1. Goles: Matías Aguilera (2), Santiago Carello (2), Matías Gatti y Joaquín Ferrari (INT); Franco Ramírez (OLC). -Bolskaya 2 - Plegadoras Migueles 5. Goles: Nicolás Bartolomé (2) (BOL); Daniel Batalla (2), Santiago Gorosito (2) y Ariel Migueles (PLE). -Inmobiliaria Dacunda 3 - CYL 2. Goles: Carlos Barrichi, Maximiliano Márquez y Germán Maidana (IDI); Cristián Sica (2) (CYL). -Paso a Paso 0 - Lubricentro El Changuito 0. POSICIONES: 1) La Chancleta de Neymar, 34 puntos; 2) Inmobiliara Dacunda, 27 puntos; 3) Lubricentro El Changuito, 26 puntos; 4) Interacero, 26 puntos; 5) Inmobiliara Gómez Ayerra, 25 puntos; 6) Metalúrgica Gapsof, 24 puntos; 7) Humilde Team, 22 puntos; 8) Plegadoras Migueles, 18 puntos; 9) Paso a Paso, 17 puntos; 10) OLC Combustibles, 15 puntos; 11) Saca-Chispa FC, 9 puntos; 12) CyL, 9 puntos; 13) Bolskaya, 8 puntos; 14) Rossi Producciones, 7 puntos; 15) La Unión, 6 puntos; 16) Inmatel FC, 5 puntos. PRÓXIMA FECHA. La 13ª jornada de la Zona A se jugará hoy con la siguiente programación: CyL vs. Interacero (14.00); Metalúrgica Gapsof vs. Bolskaya (15.10), La Chancleta de Neymar vs. Lubricentro El Changuito (15.10); OLC Combustibles vs. Paso a Paso (16.20); Rossi Producciones vs. Inmobiliaria Dacunda (17.30); Humilde Team vs. Inm. Gómez Ayerra (17.30); Saca-Chispa FC vs. Inmatel FC (18.40); y Plegadoras Migueles vs. La Unión (19.50) ZONA B -Paliza Táctica 0 - Branca FC 3. Goles: Juan Ledesma, Germán Romero y Alexis Pablo (BFC). -Amigos de Ronaldo 1 - Mirtha La Pantera 1. Goles: Santiago Medici (ADR); Lucas Puca (MLP) -Rocamora FC 1 - La 20 4. Goles: Héctor Freytes (RFC); Franco Colliard, Franco Flores, Tadeo Mc Intyre y Diego Romero (LA20). -Criscar Premium 4 - Anden 938 2. Goles: Nicolás Conforti (2) y Emilio Boveri (2) (CRP); Jonathan Boscoso y Agustín Di Francesco (AND). -Actis Seguros 2 - Deportivo Malbec 3. Goles: Rodrigo Cruz y Jorge Bidegaín (ACS); Mauro Navarro (2) y Miguel Pujol (DEM). -Carnicería Belén 3 - Gallego Automotores 1. Goles: Diego Scoccia, Matías López y Carlos Antoniassi (CAB); Agustín Lucero (GA). -Lavadero Mr. Wash 1 - LAD 4. Goles: Diego Gómez (LMW); Julián Ithurburu (2), Nicolás Sarlinga y Santiago Ithurburu (LAD). -Hierros Campana 3 - Shalke 04 1. Goles: Julián Rodríguez, Juan Manuel Fredes y Juan Pablo González (HIE); Lucas Carello (S04). POSICIONES: 1) Branca FC, 30 puntos; 2) Lavadero Mr. Wash, 25 puntos; 3) Anden 938, 23 puntos; 4) Criscar Premium, 23 puntos; 5) Hierros Campana, 22 puntos; 6) La 20, 19 puntos; 7) Paliza Táctica, 19 puntos; 8) Deportivo Malbec, 16 puntos; 9) Carnicería Belén, 16 puntos; 10) Shalke 04, 14 puntos; 11) Gallego Automotores, 13 puntos; 12) Mirtha La Pantera, 11 puntos; 13) Amigos de Ronaldo, 11 puntos; 14) Rocamora FC, 11 puntos; 15) LAD, 11 puntos; 16) Actis Seguros, 0 puntos. PRÓXIMA FECHA. La 13ª jornada de la Zona B se jugará hoy con la siguiente programación: Logischer vs. Criscar Premium (14.00); Anden 938 vs. Lavadero Mr. Wash (15.10); Mirtha La Pantera vs. Actis Seguros (16.20); Branca FC vs. Hierros Campana (16.20); Amigos de Ronaldo vs. La 20 (17.30); LAD vs. Rocamora FC (18.40); Gallego Automotores vs. Paliza Tàctica (18.40); y Deportivo Malbec vs. Carnicería Belén (19.50). GOLEADORES Los máximos artilleros del campeonato son: 1) Diego Gómez (Lavadero Mr. Wash), 15 goles; 2) Facundo Fernández (Gallego Automotores), Paulo Espíndola (Lub. El Changuito) y Tomás Gatti (Interacero), 13 goles; 5) Facundo Corbal (Inm. Gómez Ayerra), Ramiro Litardo (Met. Gapsof), Maximiliano Márquez (Inm. Dacunda), Jonathan Boscoso (Anden 938) y Diego Barrios (Carnicería Belén), 12 goles.

Se disputó la 12ª fecha de la primera fase del Torneo del CCC

