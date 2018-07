P U B L I C



Hoy afrontará los entrenamientos, la clasificación y la carrera clasificatoria del Súper TC2000 en San Juan con el flamante Citroen C4 del Sportteam. "Esperemos que una vez en pista no tengamos ningún problema y podamos trabajar bien", se ilusionó. El campanense Matías Milla se encuentra en San Juan, donde a partir de hoy se desarrollará la actividad oficial de la sexta fecha de la temporada 2018 del Súper TC2000 en el autódromo El Zonda "Eduardo Copello". Para el piloto de nuestra ciudad será el regreso a la competencia en la categoría de mayor tecnología del automovilismo nacional tras saltearse la competencia pasada en Rafaela. Es que el equipo Sportteam decidió tomarse el tiempo para poder poner en condiciones el nuevo auto que tendrá Milla: el Citroen C4 que hasta hace semanas utilizaba Federico Irribarren en el equipo oficial de la marca francesa. "Ha sido un gran esfuerzo del equipo Sportteam para poner a punto el Citroen y cumplir con la palabra acordada a principios de temporada. Es un lindo desafío, para mí sobre todo. Esperemos que una vez en pista no tengamos ningún problema y podamos trabajar bien", contó el campanense, ya instalado en el autódromo sanjuanino. "Nos tenemos fe con este nuevo auto, con el aporte de Javier Ciabattari, quien lo conoce a la perfección. Vamos a trabajar con todo para tratar de estar lo más adelante posible", agregó en diálogo con Mundo Sport Racing. En cuanto a esta posibilidad de poder contar con un auto nuevo que despierta expectativas, Milla explicó: "Esto se da por la confianza que tiene ganada el equipo y por el rendimiento que pude mostrar con un auto particular". Y posteriormente comparó esta posibilidad con sensaciones de su paso sin grandes resultados por otros equipos: "A veces cuesta mucho dar explicaciones cuando no sos protagonista, pero pasan los pilotos y se suben al auto que uno corría y no se ven resultados. Entonces eso te da tranquilidad, porque a veces uno está tan mareado que piensa por qué seguir corriendo y haciendo tantas cosas si se está tan lejos de la punta. Ahora se viene una etapa nueva y la quiero aprovechar al cien por cien". Finalmente, en relación a lo planificado por el Sportteam para lo que resta de la temporada, el campanense señaló: "Ya paramos una carrera y probablemente no paremos más hasta fin de años. Pero vamos a tener que hacer un trabajo muy fino y cuidar lo que tenemos. No contamos con mucho margen de error". La actividad oficial en el autódromo El Zonda comenzará hoy con dos entrenamientos (9:15 y 11:30) que tendrán una duración de 35 minutos cada uno. A la tarde realizará la clasificación, que comenzará a las 15.05 con transmisión en vivo de TyC Sports y ordenará la grilla de la carrera clasificatoria, pautada para las 16.30 a una duración de 13 vueltas o un máximo de 25 minutos. Mañana domingo, tras la tanda de Tanques Llenos de la mañana, se correrá la final (a 38 vueltas), cuya largada está pautada para las 12.05 con transmisión de TyC Sports y Canal 13. Toda la actividad será en el autódromo El Zonda "Eduardo Copello". "Me gusta mucho este circuito. Es una pista muy desafiante en la que siempre anduvo rápido y eso me da expectativas grandes. Lo único que me genera dudas es la inactividad, pero si el auto funciona bien, voy a agarrar confianza", sostuvo Milla al respecto. Hasta el momento, el piloto de nuestra ciudad ha sumado 21 puntos y se ubica en la 14ª posición del campeonato de pilotos. Y su mejor actuación fue en la cuarta fecha, en el circuito internacional Potrero de los Funes de San Luis, donde culminó en la cuarta posición, peleando "palo a palo" con Agustín Canapino y Matías Rossi, los dos pilotos más importantes que tiene la categoría. Igualmente, el campeonato es liderado por el santafesino Facundo Ardusso (Renault Fluence), con 101 puntos. Segundo aparece Canapino (Chevrolet Cruze) con 78; y tercero, Leonel Pernía (Renault Fluence), con 68.

YA EN BOXES. EL NUEVO CITROEN C4 QUE CONDUCIRÁ MATÍAS MILLA, INSTALADO EN EL AUTÓDROMO "EDUARDO COPELLO" DE SAN JUAN PARA ESTA SEXTA FECHA.

Este es el citröen C4 que voy a usar. Simplemente gracias! Estamos en San Juan esperando salir a pista y que funcione todo bien.. pic.twitter.com/54wkiFZzcg — matias nicolas milla (@matumilla) 20 de julio de 2018

Automovilismo:

Milla; "Nos tenemos fe con este auto nuevo"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: