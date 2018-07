La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 22/jul/2018 Con alas en los pies









FORMACIÓN A los 8 comenzó a bailar como hobbie. A los 14, y durante tres años asistió a la escuela de Reina Reech donde hizo Comedia Musical. Luego participó en la escuela de Flavio Mendoza donde hizo acrobacia. Durante un año y medio integró como alumna la Academia de Hugo Ávila y Lolo Rossi, (coach del Bailando por un Sueño). Actualmente se perfecciona a diario en clases con bailarines como Matías Napp y asistiendo a clases personalizadas con la campanense Lucila Basterrica. También asiste a la Dance and Moove de Capital Federal, escuela especializada en Street Dance.

Antonella tuvo una preparación intensiva antes de viajar. Entrenaba de lunes a viernes y a la par, continuaba dictando clases de Jazz Fusión.

Viajó a Los Ángeles y New York para participar de 40 clases con 30 profesores. "Volví a sentir la misma emoción y adrenalina como cuando tomé mi primera clase de baile", dice Antonella Caprioli. "Si alguien me quiere conocer realmente, creo que tiene que verme bailar". Así se define Antonella Caprioli (21) quien viajó del 9 de junio al 11 de julio a Estados Unidos. La meta era tomar clases intensivas en "dos de las mejores escuelas que marcan tendencia en el mundo de la Danza": la "Millenium Dance Complex" de Los Ángeles y en la "Broadway Dance Center" de New York. Está en el cuarto año de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Austral, pero decidió tomarse la primera parte del 2018 haciendo lo que más le gusta desde los 8 años: bailar. "Quizás me dejé llevar por la rutina y me di cuenta que la parte del baile la estaba dejando de lado o no le estaba dando el espacio que me hubiera gustado", asegura. Antonella tuvo una preparación intensiva antes de viajar. Entrenaba de lunes a viernes y a la par, continuaba dictando las clases de Jazz Fusión para niños y adolescentes que hace tres años tienen lugar en la Escuela de Hugo Patyn. También realiza clases de Tango Escenario, otro hobbie que le apasiona "por su energía y sensualidad". Durante el viaje tomó 40 clases con más de 30 profesores que la ayudaron a perfeccionarse. Todos los días realizaba clases que tenían una duración de dos horas cada una y a la par asistía al gimnasio del hotel donde se hospedaba. "Una tiene que conocer el cuerpo, trabajar a conciencia y haciendo diferentes disciplinas. Eso ayuda", explica. Durante su estadía repasó todo tipo de ritmos, desde Jazz Funck (Street Jazz de acá), Hip Hop, Heels (lo que acá sería el Fame Style), "es un ritmo sobre tacos, sexy pero con mucha técnica". Aclara que hay muchas ramas del baile Contemporáneo como Lirical Jazz, Fusión Contemporáneo o Contemporáneo Comercial. Esta última fue la que más la atrapó: "Me desafié particularmente en esas clases, y creo que logré captar la esencia de lo que me enseñaban gracias a las emociones que dejé fluir", comenta. El esfuerzo, la constancia y el amor por la danza son los tres condimentos claves que la bailarina destaca sobre la experiencia que también le brindó la oportunidad de tomar contacto y conocer gente de todos los rincones del planeta embarcada en el mismo plan que ella. "Quizás algunos no tenían la capacidad económica para poder afrontar el viaje, lo hicieron y sus familias lo apoyaron... Si vos querés ver personas apasionadas y que dejan todo por esa pasión, las ves allá", asegura y agrega: "Ahí están los mejores del mundo. Siempre vi videos de esas escuelas y de los bailarines que luego tuve la suerte que fueran mis profesores. En cada clase lo dejas todo". A pesar de su corta edad, Antonella acumula ya 13 años dedicándose al baile, una actividad que también tiene su faceta competitiva. "En el ambiente de la danza hay mucha competencia, el vale todo está presente en los ambientes profesionales", aunque no necesariamente fue lo que experimentó durante su experiencia pedagógica: "Me encontré gente con muy buena onda, amable y cuando veían que era de otro lado, siempre me hacían sentir incluida". Agrega, "uno tiene que disfrutar, compartir, cuando uno quiere ser el mejor es cuando se supera y realmente está en camino a lograr lo que quiere". Sobre el ambiente de la danza a nivel local, comenta: "Campana tiene que abrir más las puertas de su corazón al arte", y considera que el rol de la Municipalidad es clave en ese sentido. "Me parecería interesante, por ejemplo, el Día de la Primavera inviten a todas las escuelas y bailarines para trabajar juntos. Sería un desafío. Es fácil mostrar cosas lindas cada uno encerrado en su burbuja, siguiendo su estilo. Pero esta bueno que se trabaje en conjunto y logren abrir la mente a fusionar todo en un gran espectáculo. Es más enriquecedor el hecho de compartir y ver lo que se hace". Al otro día de llegar ya estaba dictando clases: "tengo ganas de enseñar todo lo que aprendí, no sólo aprendes técnicas nuevas, composiciones coreográficas, sino que se te amplía el panorama musical". Y hablando de clases, rememora sus comienzos: "En mi primera clase, a los 8 años, me pude abrir de piernas como si hubiese elongado toda la vida. Llegué a mi casa y quería mostrar todo lo que había hecho". Después de 13 años de aquello, y de vuelta de su raid por EE.UU., asegura: "Volví a sentir la misma emoción y adrenalina como cuando tomé mi primera clase de baile. Sigo eligiendo hacer lo que estoy haciendo".

Antonella vuela y de fondo emerge una hermosa postal de su viaje: el puente de Brooklyn. “Si alguien me quiere conocer realmente, creo que tiene que verme bailar", asegura la joven de 21 años.





"Volví a sentir la misma emoción y adrenalina de cuando tomé mi primera clase de baile", contó.

