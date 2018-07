La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 22/jul/2018 Más de 2500 firmas contra Chevallier







Son las que reunió Vamos Campana. Su presidente, Ariel Mosqueira, coincidió con Cantlon sobre la propuesta oficial del charter alternativo. "No queda claro si realmente rompe con la posición dominante de la empresa. Todo indicaría que no", dijo. Vamos Campana anunció que superaron las 2500 adhesiones al petitorio dirigido al Ministerio de Transporte de la Nación para que intervenga contra del monopolio de Chevallier, habilitando la licitación de por lo menos una nueva compañía de transporte para cubrir el recorrido del corredor norte. "Estoy sumamente contento por la enorme respuesta ante esta iniciativa que propusimos a los vecinos, a través del sitio Change.org, para que la empresa Chevallier deje de aprovecharse de su posición monopólica en el mercado y se permita en ingreso de otras ofertas en el mercado para que los vecinos puedan elegir, y en base a la sana competencia, mejoren tanto el servicio como los valores de los pasajes", dijo Mosqueira. El dirigente de extracción radical y presidente de Vamos Campana agregó: "La gran cantidad de firmas que reunimos demuestra el compromiso ciudadano de todo un espacio político que está dispuesto a trabajar a la par de los vecinos y las vecinas para solucionar los problemas que a diario nos aquejan. Pero quiero destacar también la enorme participación de las y los campanenses que no solo adhirieron con su firma, sino que también ayudaron a replicar la iniciativa (…)"esto es una muestra de la esencia de nuestro espacio, la cual trabaja para el vecino, junto al vecino, con el afán de generar propuesta que busquen soluciones a nuestros problemas, y no quedarse en la simple critica". Mosqueira también se refirió a la propuesta oficial que crearía un chárter que haga viajes a Capital Federal, y dijo coincidir con la mirada de Axel Cantlon, presidente de la bancada de la Unión Vecinal Más Campana. "Si bien está claro que con nuestra iniciativa logramos instalar de manera contundente con las más de 2500 firmas la necesidad de terminar con el monopolio de Chevallier, y a raíz de eso surge la propuesta del oficialismo de generar un servicio charter, coincidimos con el Concejal Axel Cantlon en que no queda claro si realmente rompe con la posición dominante de la empresa. Todo indicaría que no. Si bien significa un avance, nosotros vamos a insistir en que se le de una solución real y permanente a la cuestión del monopolio de Chevallier para beneficio de los usuarios".



