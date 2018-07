La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 22/jul/2018 Ahora Colella dice que el que miente es Cazador







El concejal del Frente Renovador explicó su visión sobre la ordenanza recientemente aprobada para la creación del Defensor del Pueblo de Campana. "Si hace 10 años atrás necesitábamos un defensor del pueblo, hoy que la situación es 10 veces peor, lo necesitamos con más urgencia", dijo ayer por la mañana el concejal Marco Colella (Frente Renovador-PJ) al ser entrevistado por Claudio López Ruiz y Walter Otamendi en el programa "Hablando claro" de FM Simple. Colella se refería a las declaraciones del concejal Carlos Cazador (Cambiemos), quien el viernes pasado en conferencia de prensa explicó que a pesar de que su bloque votó en contra de la ordenanza, él mismo propuso la figura de Defensor del Pueblo ya en 2008 (ver nota de ayer "Cazador dice que la oposición le miente a los vecinos"), y argumentó cuáles eran las diferencias del oficialismo respecto a la ordenanza aprobada el jueves de esta semana merced a la suma de los votos de la oposición. En ese sentido, Colella dijo que Cazador faltó a la verdad durante la conferencia de prensa y señaló: "(En la ordenanza) nosotros no estamos diciendo que el Defensor del Pueblo debe empezar mañana. Estamos pidiendo que en el presupuesto del año que viene se separe una partida de hasta el 0,5% para un Defensor, un adjunto, y un administrativo. Tal vez un alquiler, si es necesario. Pero son decisiones finales del intendente". Además, agregó que la ordenanza instruye que "a partir del mes de septiembre se empiecen a realizar los trámites necesarios para que el Defensor de Pueblo empiece a funcionar con el presupuesto del año 2019. Creo que lo ideal, estamos con los tiempos acordes, para que empecemos con la apertura de las inscripciones, la pre selección, hacer todo el procedimiento administrativo para que en enero del año que viene cuando esté el presupuesto nuevo vigente, el Defensor ya esté en condiciones de funcionar". Finalmente, en otro pasaje de la entrevista, Colella señaló que " en realidad el oficialismo no quiere Defensor del Pueblo en su gestión, porque no hace las cosas bien. Porque no trata a todos los vecinos de la misma manera. Porque las distintas áreas del municipio no funcionan como tienen que funcionar".



