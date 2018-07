Detallan características del Defensor del Pueblo de Campana

Los concejales Cantlon, Gómez y Funes celebraron la aprobación de la figura creada por el HCD y comentaron la importancia de contar con ese su rol en la ciudad. "Esperamos que el Intendente no vete la Ordenanza de creación del Defensor del Pueblo y que entre en vigencia respetando lo que votó el Concejo Deliberante. Es una herramienta más que van a tener los vecinos de Campana para poder defender sus derechos", expresaron los ediles vecinalistas de la UV Más Campana en rueda de prensa. "En la Ordenanza que fue aprobada este jueves –comentó Axel Cantlon- se establece la creación de la figura de Defensor del Pueblo que es un órgano unipersonal funcionalmente independiente, con autonomía funcional administrativa, que no recibe instrucciones de ninguna autoridad. Tendrá la misión de supervisar la actividad administrativa del Departamento Ejecutivo Municipal, de los concesionarios, contratistas o prestadores de obras o servicios públicos y permisionarios de uno de bienes de dominio municipal, en todos aquellos casos que cometan arbitrariedades, errores administrativos, deficiencias, abusos, negligencias, demoras excesivas en los trámites, irregularidad administrativa y toda otra forma de menoscabo de los derechos". Los ediles detallaron que en la ordenanza, se establece un mecanismo totalmente transparente para la designación del Defensor del Pueblo en el Concejo Deliberante, el cual entrará en funciones el 1º de enero de 2019, y durará 4 años en el cargo pudiendo ser reelecto sola una vez de manera consecutiva, y debe tener título de abogado. Además, deberá nombrar un Defensor Adjunto que lo asista con acuerdo del HCD y que contará con un presupuesto que no podrá exceder del 0,5% del Presupuesto Municipal. "El Defensor –agregó Rosa Funes- podrá tomar denuncias y realizar investigaciones sobre la acción del Municipio o de concesionarias de servicios públicos. También podrá requerir informes y formular recomendaciones o sugerencias". En ese mismo sentido, Carlos Gómez aclaró: "El Defensor del Pueblo ya existe en muchos municipios de la Provincia de Buenos Aires dando muy buenos resultados por ejemplo en la defensa de derechos colectivos como por ejemplo con las empresas prestatarias de servicios públicos. Campana claramente necesita un institución como esta".

Los ediles aseguraron que el cargo debería entrar en vigencia el próximo 1 de enero.



Detallan características del Defensor del Pueblo de Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: