La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 22/jul/2018 Opinión:

Un nuevo comienzo

Por Axel Cantlon







Celebró que este jueves pasado se haya logrado la aprobación de una ordenanza para la creación del Defensor del Pueblo en Campana. Como nunca antes en este año, se logró un texto consensuado por todos los bloques. Más allá de que Cambiemos no haya acompañado con el voto, la posibilidad de lograr el consenso entre todos siempre estuvo; solo que el oficialismo no aceptó la fecha de puesta en vigencia de la ordenanza; pprqie pretendía iniciarlo en 2020 y termino votando en contra. Lo importante de lo qué pasó, por lo menos desde mi punto de vista, es que como concejales dejamos las discusiones por los posicionamientos personales y solo nos detuvimos en resolver este tema pendiente para nuestra comunidad. Y en eso tengo que destacar (como también critique oportunamente) la forma en que Soledad Calle y Marco Colella como Presidentes de los bloques autores del proyecto; abrieron el texto y la posibilidad de aceptar una propuesta conjunta. Creo que esas acciones son las que nuestra comunidad está esperando de los concejales, porque de esa manera podremos alcanzar más noticias positivas para nuestra ciudad y nuestra gente. Ojalá no sea una casualidad y sea un nuevo comienzo de este año legislativo. La creación del Defensor del Pueblo es una solución, porque hay muchas oportunidades que los ciudadanos somos afectados por decisiones de organismos públicos y privados que no tienen sede en la ciudad; y en esos casos (como Vialidad, inscripciones tardías de nacimiento, Transporte CNRT, y muchos otros más), y ante esas situaciones muchas veces ni el Concejo Deliberante, ni los concejales y ni el propio intendente pueden dar la respuesta que se necesita; y esta institución podrá absorber toda esas demandas insatisfechas incluso actualmente.





Opinión:

Un nuevo comienzo

Por Axel Cantlon

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: