Mara Pedrazzoli. Foto: Facebook.

El gobierno no solo está endeudándose en dólares (con Letes, bonos duales, Botes, el préstamo al Fondo, etc.) sino que continuamente pidió financiamiento en pesos al sector privado argentino. En eso consisten las Lebac, que al día de hoy suman poco menos que $ 1 billón (una cantidad equivalente al total de billetes que circulan en la economía). Las Lebac vencen en aproximadamente 1, 2, 3 y 4 meses, y la mitad de las tenencias de los acreedores privadores corresponde a los papeles de más corto vencimiento: pocas empresas, bancos o argentinos con capacidad de ahorro desean prestarle al gobierno por un plazo mayor que.. un mes. A su vez, el grueso de esos tenedores de deuda en Lebac son bancos. Al igual que con los acreedores de la deuda externa, el gobierno se dispone a reestructurar (en plena crisis) la deuda en pesos. La reestructuración de las deudas parece ser la principal política macroeco-nómica de Cambiemos. En el caso de las Lebac, dada la concentración de las tenencias en aquellas de menor vencimiento, el Banco Central enfrenta cada mes un "super-vencimiento" de esa deuda: por un monto de $ 530.000 millones. La licitación del pasado martes fue mejor a la esperada ya que se renovaron el 75% de las Lebac (versus 50% en junio), aunque las compras siguieron concentradas en los vencimientos más cortos pese a que el Central ofreció tasas más altas (y mayores aún que en la licitación de junio) para las Lebac a 2, 3 y 4 meses. Por otro lado, como los bancos son los principales tenedores de Lebac, el Central ofreció nuevos bonos y opciones exclusivas donde pudieran invertir aquellos pesos que decidían sacar de las Lebac, y así evitar que abultaran la demanda de dólares. También elevó el encaje bancario (el porcentaje de los depósitos que obliga a mantener inmóvil como parte del patrimonio de los bancos) y permitió que los nuevos bonos de deuda fueran encajados. Lo anterior es parte de la estrategia basada en el monitoreo de los "agregados monetarios" que divulgó la semana pasada el Banco Central. Salvo como parte de un plan consensuado, el Central se comprometió con el Fondo Monetario Internacional a no intervenir en el mercado de cambios para frenar la suba del dólar. Entonces la estrategia pasó a ser la "astringencia" de pesos, quitar cuanto circulante sea posible para evitar que acrecienten la demanda de dólares. Aún así, y en una semana de vencimiento de Lebac relativamente exitoso, el dólar minorista subió 30 centavos más, cerrando en $/USD 28,10. En épocas de crisis los mercados deboran. Compran nueva deuda (y siempre en mejores condiciones que la pasada: tasas de interés más altas o riesgo cero como el caso del bono dual), piden mayores tasas para mantener sus tenencias (caso contrario no renuevan Lebac) o bien se pasan al dólar y empujan la devaluación cambiaria. En épocas de crisis las reestructuraciones de deuda están destinadas al fracaso.. para el conjunto de la sociedad. Cambiemos es cómplice del enriquecimiento de unos pocos: es el gobierno de ricos para ricos del que hablaba Cristina Fernández de Kirchner. En el primer semestre de este año el ratio de deuda pública - PIB ascendió a 87%, según un informe del Observatorio de la Deuda de la Fundación Germán Abdala publicado por el diario El Cronista en su edición del pasado viernes. La mitad del primer desembolso del préstamo con el FMI y la devaluación cambiaria explicaron el grueso del crecimiento reciente de la deuda pública. Es parte del "ciclo vicioso del endeudamiento", la devaluación es causa y consecuencia de la mayor deuda ante la imposibilidad del país de hacerse de "dólares genuinos". A esta situación financiera delicada y vulnerable nos condujo el gobierno de Cambiemos. Con el diagnóstico de que el Estado no podía financiar su déficit emitiendo dinero o deuda intra-sector público, porque tenía consecuencias inflacionarias o era poco prolijo. Decidieron "salir a los mercados" para menguar la inflación alta que teníamos en un modelo de crecimiento estable e inclusivo. A cambio tenemos un ratio de deuda pública - PIB récord desde el período 2004-2005, nos encaminamos a la recesión y aumento de la pobreza, la inflación se acelera al 30% anual sin tope a la vista y el tipo de cambio se ubica en un máximo histórico.







Opinión:

La deuda narra la historia; inflación y recesión económica

Por Mara Pedrazzoli

