La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 22/jul/2018 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "El Regalo de la Amistad"

Por Stella M. Viñales









El 20/7 recordamos el "Día del Amigo", y saludamos a muchos. El Señor entre tantos regalos que nos dio para vivir en esta tierra nos obsequió con amigos/as, así el tránsito por este lugar seria estar más acompañados, son como ángeles, porque después de habernos formado, haber conformado una familia y donde los hijos siguen sus caminos, necesitaremos de aquellos amigos que fuimos tejiendo en nuestro paso, algunos de ellos desde la infancia, desde la escolaridad, o en algún punto de encuentro, donde no nos separamos más. Estuvieron en las buenas y en las malas, en nuestras pruebas, en nuestros logros, en nuestras pérdidas, en las risas, en las tristezas, estuvieron tan cerca...que a veces contábamos con ellos antes que en nuestros familiares a pesar de la distancia física. Aquellas llamadas a altas horas de la noche:"tengo este problema ora por mí", "por mi hijo"o"por mi esposo que viajó lejos"o"salimos de viaje ya estamos en la ruta, que no tengamos ningún inconveniente" y viceversa, siempre acompañados. Son una bendición, un regalo especial, que siempre debemos cuidar, cultivar, estar atentos, sembrar generosamente porque también recibiremos generosamente. A veces pasa que alguno de ellos se nos adelanta en este viaje y nos dejan un espacio vacío que sólo puede ser cubierto con todos los buenos recuerdos, experiencia vividas, tiempo compartido, charlas, consejos, alegrías, oraciones. ?Cuando un amigo se va deja un espacio vacío ?,..?que no lo puede llenar la llegada de otro amigo ?,.. (como decía Alberto Cortez). Y aunque se nos escape alguna lágrima al hablar de ellos, los que creemos en Jesús como nuestro salvador y tenemos la esperanza de vida eterna, logramos encontrar sosiego para nuestras almas, cuando pensamos que ya están disfrutando como dice "La Biblia" de un lugar mejor, donde no hay tristezas, oscuridad ni enfermedad y que en nuestro tiempo nos volveremos a reunir para disfrutar de una eterna amistad. "El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rechaza al Hijo, no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios". (Juan 3:36) Gracias a Dios por los amigos, cuidemos de ellos y como dice el Señor en Proverbios 17:17 " En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia". Amén…. ¿Sabes que Jesús quiere ser tu amigo? Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Stella M. Viñales Rivadavia 447 - Campana - Tel. 427296 - 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "El Regalo de la Amistad"

Por Stella M. Viñales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: