Nuevamente les traemos a todos los lectores valiosos conceptos espirituales, por medio de respuestas que el estigmatizado Giorgio Bongiovanni dio al público italiano durante este año. Giorgio: "…Muchas veces he dicho que, para candidatearse al Nuevo Reino, tenemos que hacer acciones. Ahora os digo que no es suficiente, hay que dar otro paso más. Nosotros seremos parte de la nueva sociedad que Dios instaurará en la Tierra si ya desde ahora vencemos el miedo en todo lo que hacemos y que podremos cumplir, con nuestro empeño y limitaciones, sin exagerar. Nuestro miedo es lo peor, lo más grave y silencioso. Nosotros no tememos que la mafia nos pueda matar, aunque a veces pienso que sois inconscientes. Si en cambio sois conscientes, sois como los cristianos que cuando estaban en la arena iban felices al encuentro de las bestias feroces, cantando, al punto que los emperadores se irritaban porque el público no siempre se quedaba satisfecho. Los espectadores deseaban hasta tal punto el martirio que algunos grandes senadores empezaron a pensar que los dioses protegiesen a los cristianos. Con su exaltación los cristianos de entonces comprendieron lo que yo estoy intentando explicar hoy: habían vencido al mundo, el miedo. Hoy el Señor no nos pide que entremos en la arena, que demostremos nuestra fe ante las fauces de los tigres. Puede suceder que las bestias destruyan a los mártires: ha pasado con Pablo Medina, con Falcone y Borsellino, los cuales se sacrificaron por nosotros, pero Jesús no se lo pide a todos. El Señor nos exhorta a vencer el miedo contra nosotros mismos, que se manifiesta en la capacidad de lograr afrontar la cotidianidad, a los familiares, llegar a fin de mes. Tenemos que superar el miedo de afrontar nuestros problemas personales, económicos, de salud, de trabajo, de pareja, problemas de incomprensión con los hermanos, de no creer y de no ser creídos, de tener dudas... También cuando nos preguntamos: "¿Si el mensaje de Giorgio, de Krishna o de Yogananda no fuese verdad? ¿Qué haré? Los miedos actuales son mínimos respecto a los del pasado, porque muchos de nosotros ya hemos sido atacados por los leones hace dos mil años; hoy hay pocos corderos que sacrificar, siempre y cuando los haya. Nuestros miedos de hoy son más feroces que las bestias, porque son espirituales y estamos al final de los tiempos. El maligno conoce nuestro espíritu más que nosotros mismos. Si después de todos estos años que hemos trabajado juntos a favor de la justicia, terminásemos en la cárcel, para nosotros sería un honor; algunos de nosotros serán víctimas de un complot y serán arrestados para dar una señal. Si me sucediese a mí, se multiplicarían las personas que me siguen, entonces el maligno quiere detenerme inculcando dentro de mi espíritu el miedo, la duda, la incertidumbre, la apatía, la depresión, la indiferencia, la rabia, la arrogancia, la frustración, la intolerancia, el victimismo, el juicio. Si estas bestias feroces prevalecieran sobre nosotros, harán pedazos nuestros espíritus. Jesús dijo: "Yo os envío como a ovejas en medio de lobos: sed entonces astutos como serpientes y sencillos como palomas. Cuidaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en las sinagogas. A causa de mí, seréis llevados ante gobernadores y reyes, para dar testimonio delante de ellos y de los paganos... (...) Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo a la Gehena" (Mateo 10, 16). Si dejamos que se apoderen de nuestra alma ni siquiera Él podrá ayudarnos. El diablo hoy es más astuto, porque está herido de muerte; tiene que hacer lo imposible para evitar que Jesús regrese y conquiste la mayor cantidad de almas posible. No nos mandará un asesino o la bestia y tampoco la cárcel, pero insinuará dentro de nosotros todo lo que puede conquistar el alma. Si escuchamos las cosas celestes nosotros vencemos al mundo, el miedo. En nuestras actividades específicas dentro de nuestras asociaciones, tenemos que poner en el centro del universo la enseñanza de Cristo, el Cristo, con Cristo y por Cristo, reconociendo nuestros límites y nuestras carencias, que a pesar de todo nos serán perdonados si permanecemos fieles al Señor en la Obra…" Continúa el próximo domingo. Para más información ingresá a: Facebook: LaVoz del Águila Youtube: La Voz del Águila Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar

La Voz del Águila:

"Fuerza, yo he vencido al mundo!" (Juan 16,33) - Tercera parte

Charlas brindadas por Giorgio Bongiovanni

