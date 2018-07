Publicidad En ediciones anteriores hemos hablado sobre las 2 ciudades más importantes de España: Madrid y Barcelona. Sin duda ambas ciudades atraen al grueso del turismo en España, pero no por ello las otras regiones y ciudades de su territorio dejan de ser de gran valor turístico. España, al igual que otros países Europeos, es ideal para recorrer en auto. Amplias y modernas autopistas la recorren de norte a sur y de este a oeste. También en tren y autobuses, para quienes no se animen a manejar. Además de un mínimo de 3 noches en Madrid o Barcelona, sin lugar a dudas estas son algunas de las ciudades que recomendamos hacia el sur e idealmente en primavera/verano europeo. Haremos un repaso por algunos de los puntos fuertes del sur de España, ciudades donde se puede llegar con un vehículo, alquilándolo tanto en Madrid como en Barcelona y cuya ruta es por demás tranquila y manejable. Córdoba: Situada en el interior de la Comunidad autónoma andaluza, Córdoba es un compendio de pasado y modernidad. Esta ciudad milenaria, declarada Patrimonio de la Humanidad, es un legado vivo de las diversas culturas que se asentaron en ella a lo largo de su historia. Pocos lugares en el mundo pueden presumir de haber sido capital de la Hispania Ulterior bajo el Imperio romano y capital del Califato de los Omeyas, esplendor que además, se palpa en la intelectualidad de este centro de saber y conocimiento que ha dado a luz a figuras como Séneca, Averroes o Maimónides. Pasear por el casco antiguo cordobés supone descubrir un bello entramado de callejuelas, plazas y patios ordenados en torno a la Mezquita-Catedral, reflejo de la importancia de la urbe en época medieval y auténtico símbolo de la capital. Sevilla: Pocas ciudades españolas se dan el lujo de mostrar tanta historia, monumentos de interés y rincones con encanto como Sevilla, la ciudad andaluza cruzada por el rio Guadalquivir. La importancia de la ciudad durante siglos, y el paso de distintas civilizaciones, han dejado un rico legado difícil de igualar, y conforman un casco histórico rico y lleno de posibilidades para el visitante. No pueden dejar de visitar la Catedral y la Torre de Oro. La Catedral de Sevilla, del siglo XV, es Patrimonio de la Humanidad y está construida sobre los restos de la antigua mezquita, de ahí que parte de la Giralda (la gran torre que la domina) fuera el minarete desde donde se llamaba a la oración en época almohade. Es uno de los templos cristianos más grandes de España y dentro de él podemos encontrar desde obras de arte de Murillo o Zurbarán hasta la tumba de Cristóbal Colón (una de ellas, porque varias ciudades se disputan este honor). La Torre del Oro está junto al río, emblema de la ciudad, parece que toma su nombre por el brillo dorado que sus azulejos reflejaban en el río Guadalquivir. Fue construida como parte del sistema defensivo de la ciudad y más tarde también ha sido utilizada como capilla y como prisión. Granada: Antigua capital del Reino Nazarí de Granada, está considerada una de las ciudades más bellas de España y también una de las más bonitas de Europa. Su principal atractivo es sin dudas la Alhambra: Considerada una de las maravillas del mundo. La Alhambra es un complejo palaciego y una fortaleza que alojaba al monarca y a la corte del reino nazarí de Granada. Compuesta por palacios con increíbles patios, la alcazaba o zona militar y unos fantásticos Jardines del Generalife; su estupenda decoración interior estilo andalusí y su inmejorable ubicación hacen de la Alhambra uno de los monumentos más bellos y visitados del mundo. Los jardines musulmanes del Generalife se construyeron entre los siglos XII y XIV y fueron el lugar de descanso de los reyes nazaríes. Fueron concebidos como villa rural, donde jardines ornamentales, huertas y arquitectura se integraban, en una de las laderas del Cerro del Sol junto a la Alhambra. Están considerados uno de los jardines más bellos del planeta, formados por un conjunto de edificaciones, patios y jardines, que junto con la Alhambra, son unos de los conjuntos arquitectónicos más destacables de la arquitectura civil musulmana. La impresionante catedral de Granada, es la primera catedral renacentista de España y una de las más grandes del país. Muestra un Altar Mayor completamente redondo, algo sin precedentes en la historia de la arquitectura. La catedral de Granada también posee una interesante colección de obras del artista granadino, Alonso Cano.La impresionante catedral de Granada, es además una de las más grandes del país. Muestra un Altar Mayor completamente redondo, algo sin precedentes en la historia de la arquitectura. Valencia: Pocas ciudades como Valencia son capaces de hacer convivir tan armónicamente los restos de su pasado más remoto, datado desde el año 138 a. C., con las edificaciones más innovadoras y vanguardistas que se levantan en el nuevo milenio.Valencia es comercio y cultura, cine, teatro, museos, música, negocios. Es centro de diseño internacional y de vanguardia, y una de las ciudades más activas en ferias y congresos de Europa.Por su localización geográfica, Valencia ha sido históricamente puerta de España al Mediterráneo, y cuenta con el encanto especial de las ciudades que son puerto de mar. Además, la fina arena y el agua limpia, la amplitud del mar abierto y la cercanía de las montañas litorales le dan a la costa valenciana un atractivo singular. Cuando se camina por Valencia, se puede sentir entre sus muros y bajo el pavimento, el latir de muchos siglos. Desde los restos del foro romano fundado por JuniusBrutus encontrados en la actual Plaza de la Virgen, que dio origen a Valentia, hasta la emblemática Ciudad de las Artes y las Ciencias, la población ha ido transformando su fisonomía al tiempo que ha rescatado monumentos que son testimonio de épocas pasadas. Málaga: la capital de la Costa del Sol, es una de esas ciudades eclipsadas por el cercano turismo de sol y playa de Torremolinos y Benalmádena, o algo más al sur, Marbella y Puerto Banús; y si bien en Málaga también podemos disfrutar de la playa, tenemos muchos otros atractivos además del fuerte sol.El centro de las ciudades suele ser lo más interesante y bonito de recorrer, y Málaga no es la excepción. Este entramado de calles peatonales, repleto de bares de tapas y con tiendas donde comprar cualquier objeto o suvenir de viaje. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar



