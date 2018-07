El viernes se impuso 82-56 como local y de esa manera cerró la fase regular como escolta de Ciudad de Campana. Con su victoria del viernes sobre Atlético Baradero, el Campana Boat Club cerró una gran primera fase en el Torneo Oficial de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC): con cinco triunfos y tres derrotas cosechó 13 puntos y terminó en la segunda posición de la Zona 2 del Nivel A. Así, en su regreso a la máxima categoría de la ABZC, el equipo de nuestra ciudad no sólo aseguró su permanencia, sino que se dio el gusto de dejar por debajo suyo a equipos como Atlético Pilar e Independiente de Zárate. Y además supo jugarle de igual a igual a Ciudad de Campana, el único invicto que tiene hasta el momento el certamen. El viernes, el conjunto dirigido por Gustavo Godoy no tuvo problemas para superar a Atlético Baradero, al que venció por 82 a 56 a pesar de no poder contar con jugadores como Matías Basso, Alejandro Gallardo y Camilo Cáceres. Sin embargo, lastimando con lanzamientos triples (convirtió ocho en el primer tiempo) y con una muy buena producción del tridente Irisarri-Verde-Amaya, quienes se combinaron para 52 puntos, el CBC impuso la lógica y no pasó sobresaltos ante un equipo que solo opuso a Esteban Bechtholt (20 puntos) como resistencia. Ahora, Boat Club esperará por la resolución de la Zona A1 para conocer su rival en Cuartos de Final. Actualmente, Sportivo Pilar se encuentra en la tercera posición y sería su rival, pero si Defensores Unidos derrota a Central Buenos Aires en el juego que queda pendiente, se transformaría finalmente en el duelo del equipo de nuestra ciudad. De cualquier forma, sea Sportivo Pilar o CADU, los dirigidos por Gustavo Godoy afrontarán un rival de exigencia por la calidad de los planteles que tienen estos dos conjuntos. Igualmente, eso no le preocupa hoy al CBC: ya ha demostrado que está capacitado para ofrecerle batalla a cualquier equipo. POSICIONES. En la Zona A1, Presidente Derqui (5-3) se quedó con la primera posición, mientras que Sportivo Escobar (también 5-3) terminó segundo. La tercera posición muestra hoy a Sportivo Pilar (4-4), aunque Defensores Unidos (3-4) puede quedarse con ese lugar si supera a Central Buenos Aires de Zárate (2-5) en el juego que resta de esta zona. En tanto, en la Zona A2, Ciudad de Campana (7-0) ya tiene asegurado el primer lugar, mientras que el segundo quedó para el Campana Boat Club (5-3). En tercero está Atlético Pilar (4-4), que puede perder ese lugar si Independiente (2-4) gana sus dos compromisos pendientes (hoy visitará a Atlético Baradero y el viernes próximo recibirá a Ciudad de Campana). Finalmente, Atlético Baradero (0-7) ya quedó condenado a jugar el repechaje por la permanencia en el Nivel A. SÍNTESIS DEL PARTIDO BOAT CLUB (82): Santiago Fernández (8), Damián Lombardi (3), Federico Verde (18), Tomás Irisarri (16) y Leandro Fink (9) (FI) Ezequiel Amaya (18), Joaquín Pereyra (8) y Mateo Somoza (2). DT: Gustavo Godoy. ATLÉTICO BARADERO (56): Maximiliano Misenti (2), Martín Moro (14), Guido Torrano (2), Lorenzo Rezolino (0) y Esteban Bechtholt (20) (FI); Martín Cossi (5), Nicolás Vergara (8), Diego Perezlindo (3) y Fausto Bustamante (2). DT: Ezequiel Martínez. PARCIALES: 20-15 / 23-12 (43-27) / 23-13 (66-40) 16-16 (82-56). JUECES: Ezequiel De la Peña y Gustavo Zukowski. GIMNASIO: Campana Boat Club.



BUEN INGRESO. DESDE EL BANCO, EZEQUIEL AMAYA TAMBIÉN APORTÓ 18 PUNTOS PARA LA VICTORIA DEL CBC





FEDERICO VERDE. FUE UNO DE LOS GOLEADORES DEL BOAT CLUB CON 18 PUNTOS.



Básquet:

Boat Club le ganó a atlético baradero y se quedó con el segundo puesto de la A2

